Putin ile Kral Selman Suriye ve Körfez'i görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefonda Suriye ve Körfez’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrasında Suriye'deki durumu ele alan Putin ve Kral Selman'ın görüşmede, Körfez'de yaşanan son gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmede, Kral Salman'ın Katar ve bazı diğer ülkelerle ilişkilere değindiğine vurgu yapılan açıklamada, Putin'in, bölgedeki kriz durumunun teröre karşı verilen ortak mücadeleye ve Ortadoğu'nun istikrarına fayda sağlamadığına işaret ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Putin ve Kral Selman'ın, enerji, askeri-teknik ve ticaret alanlarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye toplumunun çeşitli kesimlerinden 1300'ün üzerinde delegeyi bir araya getirmişti.