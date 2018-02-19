Rusya'dan ABD’ye: Suriye'de ateşle oynamayın

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak için Kürtleri kullandığını söyledi.

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti: "Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz. Bunun nedeni ABD’nin sahada, özellikle de Fırat’ın doğusu ile Suriye’nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları. Bana kalırsa ABD’li partnerlerimizin, Suriye’deki amaçlarının yalnızca IŞİD’le mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD’yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum.”

'AFRİN’DE YAŞANANLARA, ABD’NİN ADIMLARI SEBEP OLDU'

ABD’nin Suriye’de provokatif adımlar attığını vurgulayan Lavrov “Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya çalışıp PYD’yi de bu doğrultuda hareket edecek şekilde etkilediler, bu da Türkiye ile ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Afrin’de olanları biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ, KÜRTLERLE İLGİLİ DURUMU KENDİ AMAÇLARI İÇİN KULLANMAK İSTİYOR'

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının uluslararası hukuk ile BM kararları çerçevesinde korunması gerektiğini kaydeden Lavrov, Kürtlerle ilgili durumun siyasi amaçlar için kullanılmaması ve Kürt faktörü üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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Lavrov "Daha önce de birçok kez bunun başlıca tutumumuz olduğunu, Kürt halkının asırlık ve büyük tarihleriyle uyumlu olarak, kendi gelenekleri, adetleri ile yaşamaya dair meşru amaçlarını kesinlikle desteklediğimizi söyledik. Ancak bu arada Kürt halkının isteklerinin birileri tarafından, Kürtlerin ve bölgesel güvenliğin çıkarıyla hiçbir ilgisi olmayan kendi jeopolitik oyunları içinde kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Lavrov şöyle devam etti: "Afrin’le ilgili detaylara girmek istemiyorum. Gerginliğin artmaması ve Kürt faktörü üzerinden spekülasyon yapılmaması amacıyla Rusya ordusu ve Suriye hükümetinin uzun süre boyunca oradaki Kürtlerle temasları oldu. Maalesef Kürtlerin, kendi çıkarları ile ilgisi olmayan oyunlarda kullanılmasına yönelik girişimler gözlemliyoruz. Moskova olarak bu süreçlerde dahil olan tüm tarafları durup, bir şekilde çıkar dengesi çerçevesinde müzakere yapmaya çağırıyoruz. Birileri üzerinden oyunlar oynayarak ve Kürtlerin istekleri üzerinden speküslasyonlar yaparak değil."

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Rusya’nın ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de El Nusra (yeni adıyla Fetih eş Şam’la) mücadeleye gerçekten hazır olup olmadığından şüphesi olduğunu vurgulayan Lavrov, şunları söyledi: "El Nusra militanları provokasyonlarına devam ediyor. Doğu Guta’dan, özellikle de Şam’daki yerleşim birimlerine saldırı düzenliyorlar. Ateş edilen yerler arasında Rusya Büyükelçiliği, Rusya ticaret misyonu binaları da bulunuyor. Ancak Batılı partnerlerimiz her nedense İdlib ve Doğu Guta’da gerçekte neler olduğunu söylemek yerine, bu iki bölge hakkında yaygara çıkarmayı tercih ediyor."

'SURİYE’DE İSTİKRAR, ABD’NİN YAPMAYACAKLARINA BAĞLI'

Lavrov, ABD’nin Suriye’de Şam’la hiçbir alakası olmayan yönetimler yarattığını belirterek “Bu durum Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumaya yönelik gerekenleri karşılama konusunda çok ciddi bir sorun olabilir. Suriye’de istikrarın başarısı Rusya’nın başka neler yapabileceğine değil, ABD’nin neler yapmayacağına bağlı” diye konuştu.