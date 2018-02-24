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    Güney Kore lideri Moon Jae-in- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    'ABD ile Kuzey Kore diyalog kurarsa Rusya platform sağlamaya hazır'

    Sputnik
    Rusya
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    ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'ye karşı gelmiş geçmiş en büyük yaptırım paketini uygulamaktan söz ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington ile Pyongyang'a çağrı yaptı: Doğrudan diyaloğa geçin, Rusya ortağınız olsun.

    Donald Trump
    © REUTERS/ Joshua Roberts
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ile Kuzey Kore'ye bekleme taktiğini bırakıp doğrudan diyalog kurmak için inisiyatif çağrısında bulundu.

    Rus basınına değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Pyeongchang'da düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında doğrudan diyalog kurulabileceği yönündeki haberlere dikkat çekti.

    'BEKLEME TAKTİĞİNİ BIRAKIN, FIRSAT PENCERESİNİ KULLANIN'

    Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, arkada Kuzey Kore'nin temsili Devlet Başkanı Kim Yong-nam ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızkardeşi Kim Yo-jong
    © REUTERS/ Yonhap
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    "Maalesef bu inisiyatif hiçbir şekilde uygulamaya geçirilemedi. Biz hem Amerikalıların hem de Kuzey Korelilerin diyalog yolunun alternatifi olmadığının bilincinde olduklarını umuyoruz" diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti:

    "Moskova her zaman Washington ile Pyongyang arasında doğrudan diyalog kurulmasını savunuyor. Her iki tarafla kurduğumuz temaslarda partnerleri bekleme taktiğini bırakıp doğrudan diyalog kurmak üzere inisiyatif almaları, Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde sağlanan sükunet sayesinde açılan 'imkanlar penceresini' kullanmaları için ikna ediyoruz."

    Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'KORE YARIMADASI’NDAKİ DURUM RUSYA İLE ABD ARASINDA AKTİF BİR DİYALOG GEREKTİRİYOR’

    ''Kore Yarımadası’nda dinamik şekilde gelişen durumun Rusya ile ABD arasında aktif bir diyalog gerektirdiğinden eminim” diyen Morgulov, Rusya’nın, ikili müzakerelerin bir sonraki turunun düzenlenmesi için ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun’u Moskova’ya davet ettiğini belirtti.

    Rus diplomat, ''Şimdi her iki taraf için uygun olacak tarihler üzerinde çalışılıyor. Fakat görüşmenin ne zaman yapılacağına yönelik tahminde bulunmayacağım'' dedi.

    Kuzey Koreli ponpon kızlar
    © REUTERS/ Phil Noble
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    'DİYALOG RUSYA İLE ORTAK PROJELER ÜZERİNDEN GELİŞTİRİLEBİLİR'

    Rusya’nın Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun gelişmesinden yana olduğunu belirten Morgulov, bunun için Rusya ile üç taraflı projeler üzerinden hareket edilebileceğini kaydetti.

    Morgulov, “Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun gündeminin genişlemesini, Rusya, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin katıldığı iyi bilinen üçlü projelerin uygulanması dahil olmak üzere ekonomik işbirliği konularını da kapsamasını destekliyoruz” diye konuştu.

    'KUZEY KORE ÜZERİNDEN GÜNEY KORE'YE RUS KÖMÜRÜ SEVKİYATI' ÖNERİSİ

    Rus diplomat, “Örneğin Rus kömürünün Güney Kore’ye Kuzey Kore’deki Rason limanı üzerinden sevkiyatı şeklinde yapılabilecek böyle bir işbirliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aralıkta aldığı 2397 sayılı kararı dahil olmak suretiyle uyguladığı yaptırımların etki alanında olmaz'' görüşünü ortaya attı.

    Etiketler:
    İgor Morgulov, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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