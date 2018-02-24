Rusya: Militanlar Suriye hükümetinin Doğu Guta’da tüm yardım çabalarını bloke ediyor

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin sözcüsü Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Ceyş-ul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam (eski adıyla el Nusra Cephesi) örgütlerinin liderlerinin Doğu Guta’daki gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarınınsa militanlar tarafından bloke edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Yevtuşenko, “Doğu Guta’daki insani ve sosyal-ekonomik durum, Ceyş-ul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam terör örgütlerinin liderleri tarafından bilinçli olarak geriliyor. Suriye hükümetinin Doğu Guta’daki halka yardım etmeye yönelik tüm çabaları, militanlar tarafından bloke ediliyor” diye konuştu.

‘TERÖRİSTLER ŞAM’A BİR GÜNDE 27 MAYIN VE 2 FÜZE FIRLATTI’

Tümgeneral Yevtuşenko, Suriye’deki terör yanlılarının Şam’ın bölge ve yerleşimlerine son 1 günde 27 mayın ve 2 füze fırlattığını, saldırılar sonucunda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 50’nin üzerinde kişininse yaralandığını aktardı.

Yevtuşenko, “Bir gün içinde Doğu Guta’daki yasadışı silahlı örgütlerin kontrolündeki bölgelerden, Şam’ın bölgelerine ve yerleşimlerine 27 mayın ve 2 füze fırlatıldı. Füzelerden biri Şam kentinin Ruh ed-Din bölgesinde bir konuta isabet etti. Önemli tahribat ve sivil halk arasında ölenler var. Bir günde toplam 4 sivil hayatını kaybetti, 51 sivilse yaralandı” ifadelerini kullandı.