Peskov: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi için hazırlık yapılıyor

İlkin 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde üçlü zirve düzenleyen liderlerin bu kez bahar aylarında İstanbul'da biraraya gelmesinin beklendiği medyaya yansımıştı.
TAHRAN: DIŞİŞLERİ BAKANLARI MAYISTA İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının mayısta Suriye konulu bir toplantı yapacağını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya demeç veren Kasımi, "Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Astana süreci kapsamında mayısta Türkiye'de bir araya gelecek" dedi.
Görüşmelerin Suriye'ye ilişkin ihtilafların ortadan kaldırılmasını sağlamasını beklediklerini belirten Kasımi, Suriye'de barışın tesisine ve terörle mücadeleye yönelik çabalar için ciddi bir katkı sunacağını vurguladı.
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