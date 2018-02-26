Peskov: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi için hazırlık yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında üçlü zirve organize edilmesi için hazırlık yapıldığını ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılması planlanan üçlü zirveye ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, "Görüşme hazırlanıyor. Henüz kesin tarih yok. Diplomatik kanallar üzerinde mutabakat sağlanır sağlanmaz, sizlere duyuracağız" dedi.

İlkin 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde üçlü zirve düzenleyen liderlerin bu kez bahar aylarında İstanbul'da biraraya gelmesinin beklendiği medyaya yansımıştı.

TAHRAN: DIŞİŞLERİ BAKANLARI MAYISTA İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının mayısta Suriye konulu bir toplantı yapacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya demeç veren Kasımi, "Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları, Astana süreci kapsamında mayısta Türkiye'de bir araya gelecek" dedi.

Görüşmelerin Suriye'ye ilişkin ihtilafların ortadan kaldırılmasını sağlamasını beklediklerini belirten Kasımi, Suriye'de barışın tesisine ve terörle mücadeleye yönelik çabalar için ciddi bir katkı sunacağını vurguladı.