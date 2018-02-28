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    Kurz Putin Kremlin

    Putin: Erdoğan'ın yardımıyla Doğu Guta'dan bir grup sivil tahliye ettik

    © REUTERS/ Grigory Dukor
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'u ağırladı. Reuters'e göre ortak basın toplantısında Putin, Rusya'nın Şam'ın dışındaki Doğu Guta bölgesinden oldukça büyük bir grup sivili tahliye etmeyi başardığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tahliye anlaşmasına varılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

    Doğu Guta- Rus askerleri
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Doğu Guta'dan 'insani mola'nın ikinci gününde de ayrılabilen sivil olmadı
    Putin ile Kurz'un görüşmesinin odağında Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıyacağı Kuzey Akımı 2 projesi vardı, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yönelik ateşkes kararı bağlamında Şam'ın eteklerindeki Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi ve yardımların ulaştırılması için insani mola uygulaması da gündeme geldi. 

    Doğu Guta'dan yerel  saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) uygulanan 'insani mola' sırasında tahliye koridoruna militanların topçu ateşi açması yüzünden hiçbir sivilin ayrılamadığı haberleri gelirken Putin bir not düştü.

    "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığım telefon görüşmelerinden sonra Suriyeli partnerlerimizle anlaşarak yardıma muhtaç çocukların gerilimli bölgeden tahliyesi için insani koridorlar açılmasını önerdik'' diye konuşan Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi:

    Eksen
    ‘Doğu Guta, Suriye ordusunun sivillerle savaşı gibi yansıtılıyor’
    'ERDOĞAN'IN TALEBİ VE KENDİSİYLE SAĞLADIĞIMIZ MUTABAKATLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

    ''Daha önce bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ve kendisiyle sağladığımız mutabakatla gerçekleştirdik. Oradan oldukça büyük bir grubu tahliye etmeyi başardık. Ancak ikinci grubu tahliye etmeyi başaramadık, zira militanlar buna izin vermedi."

    'DOĞU GUTA'DAN DÜZENLENEN SALDIRILARA SONSUZA DEK TAHAMMÜL EDEMEYİZ'

    Putin, militanların Doğu Guta'dan düzenlediği saldırılara sonsuza dek tahammül edemeyeceklerini vurguladı.

    Rus lider, "Bilindiği üzere, en azından Rusya'da gayet iyi biliyoruz ki, havan mermileri Rusya Büyükelçiliği'nin ve Rus ticari temsilciliğinin bulunduğu alanlara dahi isabet ediyor. Buna sonsuza dek tahammül mü edeceğiz? Elbette hayır!" dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Peskov: Moskova ve Şam, Doğu Guta'da insani molaların uygulanması için tüm çabayı gösteriyor

    'GEÇİCİ AVANTAJLAR ELDE ETME GİRİŞİMİ, OLUMLU SONUÇLAR DOĞURMAZ'

    Batılı ülkelerin eylemlerini üstü kapalı eleştiren Putin, geçici avantajlar sağlamak uğruna Doğu Guta'daki durumu kötüye götürmenin olumlu sonuçlar doğurmayacağını belirtti.

    Putin, "Doğu Guta ve Suriye'nin genelindeki durumu normale döndürmek için hep birlikte adım atarsak başarılı oluruz. Ancak süreci sürüncemede bırakıp bazı taktik ve siyasi avantajlar elde etme çabası olursa, pek fazla olumlu sonuç elde edilemez" uyarısı yaptı.

    Doğu Guta
    © AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA
    Ryabkov: Doğu Guta’da insani molanın uygulanmasına muhalifleri destekleyen güçler engel oluyor

    'SURİYE'DE ÇÖZÜM ÇATIŞMALARIN TARAFLARINA BAĞLI'

    Rus lider, Suriye'de çözümün çatışmaların taraflarına bağlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Suriye'de zor bir durum söz konusu. Çözüm, çatışan taraflara, onların çözüm elde etme, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini koruma isteklerine bağlı. Rusya, bölge ülkeleri de dahil olmak üzere taraflar arasında siyasi diyalog kurmaya çaba gösterecek."

    Etiketler:
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Guta, Suriye, Rusya
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