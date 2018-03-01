Rusya: Türkiye’nin Afrin harekatını ABD provoke etti

Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD’nin Kürtlere modern silahlar sağlayarak Türkiye’yi Afrin’de bir operasyon gerçekleştirmesi yönünde provoke ettiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Venediktov “Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye’nin Afrin’deki harekatını provoke etti” ifadelerini kullandı.

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN ABD: Birlikte çalıştığımız bazı YPG güçlerinin Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz

Venediktov, Suriye’deki barış ve istikrarı ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurması gibi dışarıdan müdahalelerin bozduğunu belirtti.

Venediktov “Suriye’ye barış ve istikrarın getirilmesi sürecine krize dışarıdan yapılan müdahaleler engel oluyor. Sözgelimi, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde ABD’ye ait yaklaşık 20 askeri üs kuruldu” dedi.

‘MİLİTANLAR EL TANF’TA SERBESTÇE HAREKET EDİYOR’

“Ayrıca ABD’nin Şam’ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf’ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal etmesi de hayret verici” diyen Venediktov, açıklamalarına “Bölgede kötü anlamda ünlü Rukban sığınmacı kampı var. Burada, ABD’nin burnunun dibinde silahlı örgütlerden militanlar serbestçe hareket ediyor” sözleriyle devam etti.

'EL TANF MİLİTANLARA AÇIK, AMA YARDIM KONVOYLARINA KAPALI'

Venediktov, militanların serbestçe hareket edebildiği El Tanf'ın, Suriye’den Rukban kampına gitmek BM insani yardım konvoyları için kapalı olduğunu vurgulayan Venediktov “Bu durum ile Washington’ın terörle mücadeleye dair açıklamalarının ne derece uyumlu olduğu bir muamma” dedi.

'TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN BÖLGELERDE ZEHİRLİ MADDELER BULUNUYOR’

Venediktov, Şam’ın düzenli olarak Suriye’de teröristlerden kurtarılan bölgelerde zehirli maddelerin bulunduğunu bildirdiğini aktardı.

Venediktov “Suriye’nin kimyasal silahları bildiğiniz gibi Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) gözleminde imha edildi. Şam, OPCW uzmanlarıyla sıkı işbirliğine devam ediyor. Şam ayrıca teröristlerden kurtarılan bölgelerde bulunan zehirli maddelerle ilgili düzenli olarak bilgi veriyor, kimyasal silahların kullanımıyla yapılabilecek olası provokasyonlar hakkında haberdar ediyor” dedi.

Venediktov, geçen yıl Han Şeyhun’da Şam tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal silah saldırısı ve akabinde ABD’nin Suriye ordusuna ait bir üsse gerçekleştirdiği saldırıya da değindi. Venediktov, Rusya Güvenlik Komitesi’nin, silahlı muhaliflerin, ABD ve müttefiklerinin Suriye ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirmesi için provokasyon amaçlı kimyasal saldırı düzenlemiş olabileceği düşüncesine yöneldiğini vurguladı ve “Böyle bir istek olması gayet mümkün” dedi.

‘SURİYE’DEKİ TERÖRİSTLER TAKTİK DEĞİŞTİRDİ’

Venediktov, IŞİD’in Suriye’de büyük kapsamlı askeri eylemlerden gerilla savaş taktiklerine geçtiğini belirtti: “Suriye’de IŞİD kaydadeğer ölçüde zarar gördü. Bu şartlar altında teröristler gerilla savaşı taktiğine geçtiler.”

Venediktov’a göre, diğer terör örgütleri Suriye ordusuna karşı silahlı çatışmalara devam ediyor. Sözgelimi İdlib’de El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam), Doğu Guta’da Ahrar uş-Şam Suriye ordusuna karşı eylemlerini sürdürüyor.