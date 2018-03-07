Zaharova: İngiliz hükümeti, Skripal olayı hakkındaki gerçekleri gizleyebilir

Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanması ve yoğun bakıma alınması hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz hükümetinin bu olayla ilgili doğru bilgileri paylaşacağından şüphe duyduklarını söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında Skripal olayıyla ilgili sorular üzerine "Olayın nedenleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Skripal'le ilgili gelişmenin Batı basınında hemen Rusya karşıtı kampanyayı körüklemek için kullanıldığını gözlemledik. İngiliz hükümetinin bu olayla ilgili doğru bilgileri paylaşacağından şüphe duyuyoruz" dedi.

'RUSYA-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİ ZORLAŞTIRMAYA YÖNELİK PROVOKASYON'

© REUTERS/ Henry Nicholls İngiliz polisi: Skripal sinir gazına maruz kalmış

Söz konusu kampanyada 'rejisörlük çalışması' yapıldığının açık şekilde görüldüğünü ve olay aydınlatılıncaya kadar geleneksel önyargılı düşüncelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Zaharova, olaya ilişkin açıklamaları Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkileri zorlaştırmaya yönelik provokatif girişim gördüklerini vurguladı.

'BEREZOVSKİY OLAYINDAKİ SENARYO UYGULANIYOR'

Diğer taraftan bunun İngiltere'deki Rus göçmenlerin dahil olduğu bu türden ilk olay olmadığını anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boris Berezovskiy ve Aleksandr Perepeliçnıy olaylarının nasıl sonuçlandığını biliyor musunuz? Elbette, hayır. Biz biliyor muyuz? Tarafımıza resmi kanallardan hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Bu olaylardaki gibi önce medyada bir arkaplan oluşturacaklar, daha sonra asılsız, kanıtsız suçlamalar yöneltilecek ve yine hiç kimse gerçekten ne olduğunu öğrenemeyecek. Skripal olayında da aynı senaryo uygulanıyor."

PESKOV, SORUŞTURMADA İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, İngiliz makamlarının yardım için Moskova'ya başvurup başvurmadığı sorusuna "Bize böyle bir taleple gelen olmadı. Ancak Moskova, işbirliğine her zaman açık" yanıtını vermişti.

BBC'nin haberine göre Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.