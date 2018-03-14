Matviyenko: İngiltere'ye sert ve simetrik yanıt vereceğiz

Matviyenko, "İngilizler, Moskova'ya herhangi bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlu ilan etti. Bu eşsiz bir olay. Sanırım, diplomasi de bunun bir örneği yoktur" dedi.

Matviyenko, bu nedenle Rusya'nın İngiltere'ye hızlı, sert ve simetrik şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıklamıştı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtmişti.