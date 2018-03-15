Kremlin: Putin, İngiltere'nin yıkıcı tutumu nedeniyle son derece endişeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili tutumundan büyük bir endişe duyduğunu söyledi.

Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi'yle İngiltere'nin Skripal olayı sonrası aldığı tedbirleri istişare ettiğini belirten Peskov, "Uluslararası konular kapsamında, Skripal olayı karşısında Rusya-İngiltere ilişkilerinde gelinen nokta detaylı bir şekilde ele alındı. Putin, İngiliz tarafının takındığı yıkıcı ve provokatif tutumdan son derece endişeli olduğunu söyledi" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıklamıştı.