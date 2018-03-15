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    Sergey Skripal

    'Skripal'i Ruslar zehirlemiştir' diyen kimyacının sinir gazı formülü içeren kitabı 8 dolara satılıyor

    © REUTERS/ Henry Nicholls
    Rusya
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    Noviçok tipi sinir gazını ilk kez ortaya çıkaran Rus kimyacı Vil Mirzayanov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan saldırının ardında ancak Rusların olabileceğini iddia etti. Ancak kimyacı, herhangi bir kişinin kendi kitabında yer alan formülleri kullanarak bu tür bir silah geliştirmiş olabileceğini ifade etti.

    Sergey Skripal
    © REUTERS/ Henry Nicholls
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    83 yaşındaki Mirzayanov, 30 yıl Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Merkezi'nde çalıştıktan sonra 1995'te ABD'ye yerleşti. Rus kimyager, 1990'larda Noviçok tipi sinir gazını ortaya çıkaran bilim insanı oldu.

    'HERHANGİ BİR KİŞİ DE ÜRETEBİLİR'

    Hayatını sürdürdüğü New Jersey'de AFP'ye konuşan Mirzayanov, bu tip gazı sadece Rusların geliştirebildiğini ve bunu büyük bir gizlilikle muhafaza ettiğini öne sürdü. Ancak olayın arkasında sadece Rusları gören kimyacı, tutarsız bir yaklaşımla, "Diğer tek ihtimal, herhangi birinin kitabımdaki formülleri kullanarak bu silahı üretmiş olması" diyerek bu gazın sıradan kişiler tarafından da üretilebileceğine işaret etti.

    Gazeteci
    © Flickr/ Aalborg Stift
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    15 yılda geliştirilen bu sinir gazının ilk kez birini öldürmek için kullanıldığını kaydeden kimyacı, 'Neden şimdi?' sorusu üzerine, "Kremlin, Putin'in düşmanlarına gözdağı vermek istiyor. Örneğin; biri bu maddeyle Rusya'dan giderek ABD Başkanı Donald Trump'ı 2016 başkanlık seçimlerinde Moskova'yla anlaşma yaptığına dair soruşturma nedeniyle taviz vermeye zorlayabilir. Bu, Kremlin için çok tehlikeli. Zira bu, ABD'ye yönelik bir komplo. Dolayısıyla, Ruslar 'Skripal'e ne olduğuna bak' diyerek bu kişiyi tehdit edebilir" iddiasında bulundu.

    'KREMLİN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'

    İngiltere'deki zehirleme olayının ardında Rusya'nın olduğuna ilişkin görüşünü güçlü bir argümana dayandıramayan Mirzayanov, çifte ajan olan Skripal'in artık Rusya için bir sorun yaratmasının mümkün olmadığını fakat 'Kremlin'in buna rağmen onu yine de öldürmüş olabileceğini' savundu.

    'KİTABINI İNTERNETTE 8 DOLARA BULABİLİRSİNİZ'

    Diğer taraftan AFP'nin Moskova muhabiri Mariya Antonova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzayanov'un argümanının zayıflığına dikkat çekerek Rus kimyacının söz konusu formülleri içeren kitabının internette 8 dolara (yaklaşık 30 TL) satın alınabildiğini yazdı.

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    Etiketler:
    Noviçok tipi sinir gazı, Sergey Skripal, Mariya Antonova, Donald Trump, Vil Mirzayanov, ABD, İngiltere, Rusya
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