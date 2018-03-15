'Skripal'i Ruslar zehirlemiştir' diyen kimyacının sinir gazı formülü içeren kitabı 8 dolara satılıyor

'HERHANGİ BİR KİŞİ DE ÜRETEBİLİR'
Hayatını sürdürdüğü New Jersey'de AFP'ye konuşan Mirzayanov, bu tip gazı sadece Rusların geliştirebildiğini ve bunu büyük bir gizlilikle muhafaza ettiğini öne sürdü. Ancak olayın arkasında sadece Rusları gören kimyacı, tutarsız bir yaklaşımla, "Diğer tek ihtimal, herhangi birinin kitabımdaki formülleri kullanarak bu silahı üretmiş olması" diyerek bu gazın sıradan kişiler tarafından da üretilebileceğine işaret etti.
'KREMLİN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'
İngiltere'deki zehirleme olayının ardında Rusya'nın olduğuna ilişkin görüşünü güçlü bir argümana dayandıramayan Mirzayanov, çifte ajan olan Skripal'in artık Rusya için bir sorun yaratmasının mümkün olmadığını fakat 'Kremlin'in buna rağmen onu yine de öldürmüş olabileceğini' savundu.
'KİTABINI İNTERNETTE 8 DOLARA BULABİLİRSİNİZ'
Diğer taraftan AFP'nin Moskova muhabiri Mariya Antonova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzayanov'un argümanının zayıflığına dikkat çekerek Rus kimyacının söz konusu formülleri içeren kitabının internette 8 dolara (yaklaşık 30 TL) satın alınabildiğini yazdı.
It's the Russians… unless it's anybody else who got the formula from my book (Kindle edition is only $8 on Amazon), Novichok whistle-blower Mirzayanov tells AFP https://t.co/IjG1MuEDcN— Maria Antonova (@mashant) March 14, 2018
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