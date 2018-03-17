İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçisi'ni çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Bristow'a Rusya'ya yöneltilen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi ile ilgili suçlamaların ardından 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesine ilişkin verilecek yanıtın aktarılması bekleniyor.

Bristow, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte sinir gazıyla zehirlenmesinden ya da sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden, Rusya'nın sorumlu olmasının 'kuvvetle muhtemel olduğunu' söylemesinin ardından salı günü de Rus Dışişleri'ne çağırılmıştı.

Moskova iddiaları reddederek, karşılık vereceklerini duyurmuştu.