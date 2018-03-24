'Skripal Putin'den Rusya'ya dönüş izni talep etti' haberine Kremlin'den yalanlama

Bir okul arkadaşı, Skripal'in Rusya'ya geri dönmek istediğini ve bunun için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazdığını ileri sürdü. Kremlin iddiayı yalanladı.

Rus askeri istihbarat için çalışırken İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan yakalanan ve ABD ile casus takası sonuucunda İngiltere'ye giden Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta kimyasal bir maddeden zehirlenmeleri vakasında yeni iddialar ortaya atıldı.

Skripal'in okul arkadaşı Vladimir Timoşkov, BBC'ye özel mülakat verdi.

Skripal'in çifte casusluk yapmış olmaktan pişmanlık duyduğundan söz ettiğini aktaran Timoşkov, dostunun Rusya'ya geri dönmek istediğini ve bunun için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazdığını ileri sürdü.

Skripal 'regretted being double agent' https://t.co/Ww2j5edjQ9 — BBC News (World) (@BBCWorld) 24 Mart 2018

© REUTERS/ Peter Nicholls Rusya Dışişleri: Batı'nın 'Novichok' olarak kodladığı sinir gazı hiçbir zaman Rusya'da üretilmedi

Timoşkov, ''2012 yılında yaptığımız bir telefon görüşmesinde Vladimir Putin'e tümüyle affedilmesi ve Rusya'yı ziyaret etmesine izin verilmesini talep eden bir mektup yazdığını söylemişti'' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise böyle bir mektubun varlığını reddetti. Peskov, Skripal'in Putin'e mektup gönderdiği iddiasıyla ilgili ''Hayır, bu doğru değil'' dedi.

NOVİÇOK TARTIŞMASI

MI6'e bilgi satmaktan 2006 yılında Rusya'da mahkum olan ve 2010'daki casus takasından beri İngiltere'de yaşayan Skripal'i bu ay başında zehirleyen madde İngiliz uzmanlara göre A234 sinir gazı.

Bunun Noviçok sinir gazı grubundan olduğunu ve Sovyetlerde üretildiğini iddia edip Moskova'yı suçlayan İngiltere Başbakanı Theresa May herhangi bir kanıt sunmadığı gibi Rusların soruşturmada işbirliği talebini reddetti.

May'in 23 Rus diplomatı sınırdışı edip başka yaptırımların da yolunu aramaya başlamasıyla Batı ile Rusya arasında yeniden Soğuk Savaş rüzgarları esmeye başladı.