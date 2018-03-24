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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Peskov: Rusya'nın Skripal davasında iş birliği yapma arzusu İngiltere'de karşılık bulmuyor

    © Sputnik/
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Londra'ya eski Rus casus Sergey Skripal olayını çözme konusunda yardım etme ve bu davada İngiliz makamlarıyla iş birliği yapma arzusunun İngiltere'de karşılık bulmadığını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: İngiltere, Skripal olayına dair suçlamalarını kanıtlamalı, biz masumiyetimizi kanıtlamayacağız
    Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de bir sinir gazıyla zehirlenmesinden hiçbir kanıt sunmadan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova'nın iş birliği tekliflerine uzak durmayı sürdürüyor. 

    Bugünkü basın toplantısında gazetecilere Skripal davasının sorgu süreci hakkında bilgi veren Peskov, "Yaşanan olayın koşullarını ortaya çıkarma ve bu çerçevede iş birliği yapma arzumuz karşılık bulmuyor. Olayı açıklığa kavuşturmak için farklı düzeylerde yaptığımız girişimler, anlamazlık duvarına ve dinleme isteksizliği duvarına tosluyor. Basitçe söylemek gerekirse, İngiliz büyükelçi, her türlü soruya yanıt vermeye hazır kişilerin bulunduğu Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gelmiyor" diye konuştu.

    'LONDRA'NIN TEPKİSİNİN NEDENİ HAKKINDA YARGIDA BULUNAMIYORUZ'

    İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmesinde hangi bilgileri kullandığının ve İngilizlerin söz konusu olayla ilgili sahip olduğu bilgilerin hacminin bilinmediğini de anımsatan Peskov, "Dolayısıyla, Londra'nın tepkisinin nedeninin ne olduğu konusunda yargıda bulunamayız" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
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    Skripal, İngiltere'de A-234 isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlenmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

    Bunun  A-234 sinir gazı grubundan olduğunu ve Sovyetlerde üretildiğini iddia edip hiçbir kanıt sunmadan Moskova'yı suçlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusların soruşturmada iş birliği talebini geri çevirmişti. 

    Moskova ise, Noviçok olarak adlandırılan A-234 maddesinin üretilmesine ilişkin programın Rusya'da mevcut olmadığını, maddenin İngilizler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini açıklamıştı.

    Moskova Kremlin Duvarı Meçhul Asker Anıtı
    © REUTERS/ David Mdzinarishvili
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    OLAY 4 MART'TA YAŞANMIŞTI

    Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

    İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti. Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.

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    Etiketler:
    A-234 (Noviçok), Theresa May, Dmitriy Peskov, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya
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