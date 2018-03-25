Peskov: İngiltere’nin Skripal olayı ile ilgili suçlamaları eşkıyalık sınırında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra’nın İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Moskova’ya yönelttiği suçlamaların eşkıyalık sınırında olduğunu, bu provokasyonların üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Rus NTV televizyonunda bir programda konuşan Peskov, İngiltere’nin Skripal olayı ile ilgili Rusya’ya yönelik suçlamalarına değindi.

İngiltere’nin tavrını “Bu görülmemiş bir kabalık” olarak nitelendiren Peskov, yapılanların uluslar arası ilişkilerde eşkıyalık sınırında olduğunu ifade etti. Peskov “Bunun arkasında ne var? İngiltere’nin kendi iç sorunları, Londra’nın müttefikleri ile olan etkileşim problemleri ya da başka bir şey mi? Bu bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz bu provokasyonun üstesinden nasıl geleceğimiz” dedi.

'PUTİN TAVRINI HEMEN KOYDU'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili sakinliğini ve tahammülünü koruduğunu belirten Peskov “Putin tavrını hemen koydu, yani bizim önceliğimizin kendi içişlerimiz olduğunu, onların ülkesinde olanların kendi işleri olduğu ve kendilerinin bu sorunu çözüp daha sonra bu konuda bir şeyler söylemeleri gerektiğini söyledi. Putin’in tavrı bu” dedi.