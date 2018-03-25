Peskov: İngiltere’nin Skripal olayı ile ilgili suçlamaları eşkıyalık sınırında

İngiltere’nin tavrını “Bu görülmemiş bir kabalık” olarak nitelendiren Peskov, yapılanların uluslar arası ilişkilerde eşkıyalık sınırında olduğunu ifade etti. Peskov “Bunun arkasında ne var? İngiltere’nin kendi iç sorunları, Londra’nın müttefikleri ile olan etkileşim problemleri ya da başka bir şey mi? Bu bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz bu provokasyonun üstesinden nasıl geleceğimiz” dedi.
'PUTİN TAVRINI HEMEN KOYDU'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili sakinliğini ve tahammülünü koruduğunu belirten Peskov “Putin tavrını hemen koydu, yani bizim önceliğimizin kendi içişlerimiz olduğunu, onların ülkesinde olanların kendi işleri olduğu ve kendilerinin bu sorunu çözüp daha sonra bu konuda bir şeyler söylemeleri gerektiğini söyledi. Putin’in tavrı bu” dedi.
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