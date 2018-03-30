Zaharova: Kuzey Kore dışişleri bakanı Moskova'yı ziyaret edebilir

Haftalık basın toplantısında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun Moskova'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusu karşısında Zaharova, "Bu tür temasları ihtimal dışında bırakamayız. Tarihleri, formatları ve düzeyi mutlaka teyit edeceğiz. Bugün itibarıyla her şey hazırlık aşamasında" dedi.
'KİM'İN PEKİN ZİYARETİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK'
Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeler arasında eşit seviyede ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapılan temasları uluslararası ilişkilerin önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltacak her eylemi memnuniyetle karşılıyoruz."
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong-un arasında şimdilik planlanan bir görüşme olmadığını söylemişti. Kim Jong-un 25-28 Mart tarihleri arasında Çin'e gitmişti. Ziyaret sırasında iki ülkenin lideri arasında görüşme gerçekleşmişti.
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