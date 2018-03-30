Zaharova: Kuzey Kore dışişleri bakanı Moskova'yı ziyaret edebilir

Kuzey Koreli yetkililerle görüşmeler yapılması için hazırlık yapıldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore dışişleri bakanının Moskova'yı ziyaret edebileceğini kaydetti.

Haftalık basın toplantısında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun Moskova'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusu karşısında Zaharova, "Bu tür temasları ihtimal dışında bırakamayız. Tarihleri, formatları ve düzeyi mutlaka teyit edeceğiz. Bugün itibarıyla her şey hazırlık aşamasında" dedi.

'KİM'İN PEKİN ZİYARETİ ÇÖZÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Pekin'de yapılan görüşmeyi de değerlendiren Zaharova, bu buluşmanın Kore Yarımadası'ndaki çözüm sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeler arasında eşit seviyede ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapılan temasları uluslararası ilişkilerin önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltacak her eylemi memnuniyetle karşılıyoruz."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong-un arasında şimdilik planlanan bir görüşme olmadığını söylemişti. Kim Jong-un 25-28 Mart tarihleri arasında Çin'e gitmişti. Ziyaret sırasında iki ülkenin lideri arasında görüşme gerçekleşmişti.