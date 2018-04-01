Rus Dışişleri’nden OPCW’ye ‘Skripal vakası’ ile ilgili 13 soru

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) Moskova’ya karşı kurgulanan ‘Skripal vakası’ ile ilgili 13 sorudan oluşan bir liste gönderdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya’nın OPCW’deki daimi temsilciliği, 1 Nisan’da örgütün teknik sekretaryasına Rusya’ya karşı kurgulanan ‘Skripal vakası’ ile ilgili soruların listesini gönderdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yer alan bazı sorular, şöyle sıralandı:

Örnek alma prosedürü neydi, soruşturma sırasında OPCW'nin temel ilkesi olan delil güvenlik zinciri (chain of custody) uygulandı mı?



OPCW teknik sekretaryasının uzmanlarına İngiltere’de teslim edilen örnekler hangi laboratuvarlarda incelenecek?



OPCW teknik sekretaryası, İngiltere’nin soruşturma verilerini AB ülkeleriyle paylaşmasına onay verdi mi (mevcut bilgilere göre Fransa soruşturmaya tam teşekküllü katıldı)?

Fransa, OPCW teknik sekretaryasına İngiltere’nin talep ettiği teknik işbirliğine katılmasıyla ilgilibilgi verdi mi?



Listede toplam 13 sorunun yer aldığı belirtiliyor.

Londra, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinden Moskova'yı sorumlu tutuyor. İngiltere, Skripal olayında kullanılan A-234 kimyasal maddesinin Rus yapımı olduğunu ileri sürerken Moskova ise olayla ilgisi olduğunu kesin bir dille reddediyor.