Zaharova: İngiltere, Skripal’in evindeki hayvanların cesetlerini imha etmiş, üzerlerinde inceleme yapılabilirdi

İngiliz Mirror gazetesinde yayınlanan haberde ise polis tarafından mühürlenen evdeki iki gine domuzunun susuzluktan öldüğü ileri sürüldü. Haberde kedinin de inceleme için Porton Down laboratuvarına götürüldüğü, ancak çok acı çektiği için uyutulduğu belirtildi.
‘TANIKLARI ORTADAN KALDIRDILAR’
Konuyla ilgili Facebook’tan açıklama yapan Zaharova, İngiliz basınında yine bir ‘sızıntı’ olduğunu belirtti.
“İngilizlerin devlet kurumlarının basın daireleri çalışıyor mu? Neden her şey ‘ismi belirtilmeyen kaynakların’ yorumları olarak sızıyor?” diye soran Zaharova Skripal’in evindeki iki gine domuzu ve kedinin artık yaşamadığı belirtiliyor. Bu ilk bakışta şu espriyi yapmak için neden oluşturuyor: ‘Olayın tek görgü tanıklarını ortadan kaldırdılar.’ Aslına bakarsanız gerçekten de ‘önemli tanıklar’ zira kimyasal, zehirli bir madde kullanımından bahsediliyor. İddiaya göre de Skripal’in evinde kullanılmış olabilir” ifadelerini kullandı.
‘HAYVANLARI FARK ETMEMİŞLER Mİ?’
‘BBC, HAYVANLARIN EVDE OLDUĞU BİLGİSİNİ SAKLADI’
Zaharova, açıklamalarına “Bize ulaşan bilgilere göre, BBC hayvanların evde bırakıldığından haberdardı, ancak her nedense bu bilgi saklandı. Buna açıklama istiyoruz. Bunun sadece bir tesadüf olması da ihtimal” sözleriyle devam etti.
Skripallerin evlerinin kapısına sürülmüş sinir gazının bulaşması sonucunda zehirlendiğini belirten İngiltere, maddenin Rusya’da üretildiğini ve olaydan Moskova’nın sorumlu olduğunu ileri sürüyor.
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