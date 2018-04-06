Zaharova: İngiltere, Skripal’in evindeki hayvanların cesetlerini imha etmiş, üzerlerinde inceleme yapılabilirdi

© REUTERS/ Hannah McKay Salisbury Bölge Hastanesi: Sergey Skripal artık kritik durumda değil

Skripal’in yeğeni Viktoriya Skripal, Rus Pervıy kanalda yaptığı açıklamada, amcasının evindeki iki kedi ve iki gine domuzunun canlı olduğunu, bu nedenle İngiliz polisinin evin kapısına sinir gazı sürülerek zehirlendikleri iddiasının tutarsız olduğunu söylemişti.

İngiliz Mirror gazetesinde yayınlanan haberde ise polis tarafından mühürlenen evdeki iki gine domuzunun susuzluktan öldüğü ileri sürüldü. Haberde kedinin de inceleme için Porton Down laboratuvarına götürüldüğü, ancak çok acı çektiği için uyutulduğu belirtildi.

‘TANIKLARI ORTADAN KALDIRDILAR’

Konuyla ilgili Facebook’tan açıklama yapan Zaharova, İngiliz basınında yine bir ‘sızıntı’ olduğunu belirtti.

“İngilizlerin devlet kurumlarının basın daireleri çalışıyor mu? Neden her şey ‘ismi belirtilmeyen kaynakların’ yorumları olarak sızıyor?” diye soran Zaharova Skripal’in evindeki iki gine domuzu ve kedinin artık yaşamadığı belirtiliyor. Bu ilk bakışta şu espriyi yapmak için neden oluşturuyor: ‘Olayın tek görgü tanıklarını ortadan kaldırdılar.’ Aslına bakarsanız gerçekten de ‘önemli tanıklar’ zira kimyasal, zehirli bir madde kullanımından bahsediliyor. İddiaya göre de Skripal’in evinde kullanılmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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‘HAYVANLARI FARK ETMEMİŞLER Mİ?’

Gazetedeki ‘gine domuzları evden çıkarılmadığı için susuzluktan öldü’ ifadesini yorumlayan Zaharova, olaydaki tutarsızlıklara şu sözlerle dikkat çekti: “Ne yani? Evde inceleme yapıldı da hayvanları fark etmediler mi? Sinir gazıyla zehirlenen birinin evindeki hayvanları fark etmemişler mi?!! Basındaki bilgiye göre kediyi de uyutmuşlar. Nedeniyse çok stres altında olması, çünkü incelemeler sırasında fark edilmedi. İngiltere’de hayvanlara böyle mi davranıyorlar? Bu normal bir uygulama mı? Haberde ayrıca hayvanların cesetlerinin yakıldığı belirtiliyor. Bir başka deyişle ‘imha etmişler.’ Hayvanlar kimyasal gazla zehirlenme olup olmadığı yönündeki soruşturmada önemli bir kanıt olabilirdi.”

‘BBC, HAYVANLARIN EVDE OLDUĞU BİLGİSİNİ SAKLADI’

Zaharova, açıklamalarına “Bize ulaşan bilgilere göre, BBC hayvanların evde bırakıldığından haberdardı, ancak her nedense bu bilgi saklandı. Buna açıklama istiyoruz. Bunun sadece bir tesadüf olması da ihtimal” sözleriyle devam etti.

Skripallerin evlerinin kapısına sürülmüş sinir gazının bulaşması sonucunda zehirlendiğini belirten İngiltere, maddenin Rusya’da üretildiğini ve olaydan Moskova’nın sorumlu olduğunu ileri sürüyor.