Putin'den Alman yönetimine başsağlığı telgrafı

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, “Rus lider, gönderdiği taziye telgrafında hayatlarını kaybedenlerin aile ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerini iletti ve tüm yaralılara acil şifalar diledi” ifadelerine yer verildi.
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Almanya'nın batısındaki Münster kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalmasıyla gerçekleşen olayda 3 kişi öldü. 2 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü intihar etti. Sürücünün İslami aşırılıkçılıkla ilgisi olmayan, zihinsel sorunları olan bir Almanya vatandaşı olduğu belirtildi.
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