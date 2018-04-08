Skripal’in yeğeninden İngiltere Başbakanı May’e çağrı

Sky News televizyonunun canlı yayınında konuşan Viktoriya Skripal, May’e halka açık seslenişinde kendisi için en önemli olan şeyin amcasını ve kuzenini ziyaret etmek ve onların sağlık durumları ile ilgili büyükannesine bilgi vermek olduğunu ifade etti.

Viktoriya, “Şu anda tüm dünya daha önce benzeri görülmemiş bir siyasi skandaldan bahsediyor, ancak bu skandalın ortasında canlı insanlar bulunuyor. Bu bizim, şu anda birlikte olmamız gereken ailemiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Sky News televizyonu, Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in durumunun artık kritik olmadığını, tedaviye iyi yanıt verdiğini bildirmişti.

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe ‘Sergey Skripal’in bilinci yerinde ve konuşabiliyor’

Daha önce de BBC, Skripal’in kızı Yuliya’nın bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini açıklamıştı.

En son da İngiltere'deki Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Christine Blanshard, Sergey Skripal'in (66) durumunun artık kritik olmadığını ifade etmişti.