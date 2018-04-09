Rusya: Duma'daki incelemelerde kimyasal madde izine rastlanmadı

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Suriye’nin başkenti Şam’ın Duma kırsalında yaptıkları incelemede hiçbir ize rastlanmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Ateşkes izleme merkezinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma uzmanları ile sağlık personelinden oluşan grubu, 9 Nisan günü, kimyasal silahın kullanıldığı iddia edilen Suriye'nin Duma kentinde incelemelerde bulundu" dendi.

İnceleme sonuçlarının herhangi bir kimyasal madde izinin olmadığını gösterdiğini kaydeden merkez, "Ateşkes izleme merkezinin askeri hekimleri, Duma'daki sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Buradaki hastalarda kimyasal zehirlenme belirtileri veya kimyasal madde etkileri tespit edilmedi" diye ekledi.

Beyaz Miğferler'in verdiği bilgilerin ve sosyal medya üzerinden yaydığı ‘kimyasal saldırı kurbanları' ile ilgili görsellerin "uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını" kaydeden merkez, "Batı ülkelerinin temsilcilerinin, terörist ve militanların bu arsız suç ortaklarının yalanına inanması şaşkınlık yaratıyor" dedi.

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