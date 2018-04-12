Rus vekil: Türkiye aracılığıyla NATO ile temas içindeyiz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rusya’nın ABD Genelkurmay Başkanlığı ile doğrudan diyalog yürüttüğünü ve Türkiye aracılığıyla NATO ile temas içinde olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şamanov, “ABD Genelkurmay Başkanlığı ile doğrudan diyalog yürütülüyor. Müttefiklerimiz Türk mevkidaşlarımız aracılığıyla NATO ile temaslar kontrol ediliyor ve netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ne kadar duygusal ve tehdit dolu olsa da İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tepkisinin 'aralarında fikir birliği olmadığını gösterdiğini' dile getiren Rus vekil, “Aldığımız tedbirler ilk sonuçları verdi” dedi.

Suriye’ye olası saldırılarla ilgili haberlerin tedirginlik yaratmadığını kaydeden Şamanov, “Rus vatandaşları bu durumla ilgili endişe duymamalı. Rusya’nın askeri, diplomatik ve siyasi idare organları 24 saat yakın temas içinde çalışıyor” dedi.