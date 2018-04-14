Rus Büyükelçi’den Suriye’de ‘eyleme geçme’ kararı alan İngiltere’ye uyarı: Yeni bir pervasız askeri macera olur

Londra, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından eyleme geçme kararı aldı.
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Konuyla ilgili konuşan Yakovenko, Moskova’nın karardan endişe duyduğunu belirtti. Yakovenko, “Uluslarası hukuk ihlal edilerek böyle bir adım atılırsa bu, İngiltere’nin pervasız askeri maceralarına eklediği yeni bir macera olur” ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçilik, kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Duma’ya giden Rus yetkililerin bölgede kimyasal izine rastlamadığını bildirmişti.
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