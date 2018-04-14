Rus Büyükelçi’den Suriye’de ‘eyleme geçme’ kararı alan İngiltere’ye uyarı: Yeni bir pervasız askeri macera olur

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, İngiltere’nin Suriye’ye karşı eyleme geçme kararı alması ile ilgili konuştu. Yakovenko, karardan endişe duyduklarını ve uluslararası hukuk ihlal edilerek böyle bir adımın atılması halinde Londra’nın pervasız askeri maceralarına bir yenisini ekleyeceğini söyledi.