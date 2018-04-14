Kosaçev: Türkiye'nin Suriye saldırısını desteklemesi bir hata

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Türkiye'nin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'deki askeri tesislere düzenlenen saldırıyı desteklemesinin bir hata olduğunu belirtti.

© REUTERS / SANA Türkiye: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye'ye düzenlenen füze saldırısı hakkında Facebook hesabından açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Ankara'nın saldırıya verdiği desteği hatalı buldu.

Kosaçev, "Türkiye'nin Suriye'ye yönelik şikayetleri olduğu anlaşılır bir durum. Ancak bu, saldırganlığın artırılması için gerekçe değil. Türkiye'nin de yer aldığı barışçıl çözümün gerçek yolu, Cenevre müzakerelerine destek için yapılan üçlü Astana görüşmeleridir. Batılıların füze saldırısı, sadece hayali kimyasal depolarını değil, Batı'nın pek de ilgi duymadığı Suriye çözüm sürecine de darbe vuruyor" ifadelerini kullandı.

'SALDIRI, TERÖRE VERİLEN BİR DESTEK'

Öte yandan füze saldırısını egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Kosaçev, "Batılı ülkelerin amacı tek kutuplu dünyanın halen var olduğunu ve pes etmediğini göstermek. Suriye'nin günümüzde terörle mücadele ettiği göz önüne alındığında, bu saldırı teröre verilen bir destektir" diye vurguladı.

'11 EYLÜL'DEN DERS ALMAMIŞLAR'

ABD ve müttefiklerinin 11 Eylül saldırılarından ders çıkarmadığını da kaydeden Kosaçev, Batı'ya şu mesajı gönderdi: "Bugün 'ılımlıların' meşru hükümete karşı yürüttüğü mücadeleye destek veriyorsunuz. Yarın onlar sizin ülkelerinize gelerek vatandaşlarınızı öldürecek."