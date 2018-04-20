Rusya: Skripal vakası, büyük ihtimalle İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi

Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarına yönelik provokasyon, İngiliz istihbaratının çıkarına ve büyük ihtimalle Rusya'yı ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmak amacıyla istihbarat üyeleri tarafından organize edildi. Tarih boyunca İngiltere, bu tür eylemleri düzenli olarak gerçekleştirdi" dedi.
Zaharova, İngiltere'nin Skripal soruşturmasında Rusya ile işbirliğini kesin olarak reddettiğini de belirterek, bunun konsolosluk sözleşmesinin ihlali, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'yle işbirliğini reddetme ve objektif soruşturma için gerçek belgeleri gizleme anlamına geldiğini vurguladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili ilk açıklamasında olaydan ‘büyük ihtimalle' Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)