Rusya: Skripal vakası, büyük ihtimalle İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi vakasının İngiliz istihbaratının çıkarına olduğunu ve büyük ihtimalle istihbarat tarafından Rusya'yı itibarsızlaştırmak için gerçekleştirildiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Skripal vakasıyla ilgili açıklamasında İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya olayla ilgili ilk suçlamayı yaparken kullandığı ifadeye gönderme yaptı.

Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarına yönelik provokasyon, İngiliz istihbaratının çıkarına ve büyük ihtimalle Rusya'yı ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmak amacıyla istihbarat üyeleri tarafından organize edildi. Tarih boyunca İngiltere, bu tür eylemleri düzenli olarak gerçekleştirdi" dedi.

Zaharova, İngiltere'nin Skripal soruşturmasında Rusya ile işbirliğini kesin olarak reddettiğini de belirterek, bunun konsolosluk sözleşmesinin ihlali, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'yle işbirliğini reddetme ve objektif soruşturma için gerçek belgeleri gizleme anlamına geldiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla ilgili ilk açıklamasında olaydan ‘büyük ihtimalle' Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.