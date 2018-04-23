Lavrov: Batı'nın Suriye saldırısı, OPCW soruşturmasını engellemek için düzenlendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye füze saldırısını Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) kimyasal saldırı iddialarını soruşturmasını engellemek için düzenlediğini söyledi.

© REUTERS / Ali Hashisho Rusya: Teröristler OPCW uzmanlarının Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgeye girişine engel oluyor

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Zira, IŞİD'le ve kalan diğer militanlarla mücadelede dönüm noktasının geride kaldığı, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararlarına uygun olarak anayasa komisyonunun kısa süre içinde çalışmalarına başlama imkanı yakaladığı bir anda OPCW heyetinin olay yerine varmasını beklemeden kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle bir provokasyon yapıldı. Birçok kanıt göz önüne alındığında, tüm bunların mizansen olduğu görülüyor" dedi.

Lavrov, "Tüm tarafsız gözlemciler, bunun OPCW heyetinin soruşturmasını engelleme ve Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın inisiyatifi sayesinde pekişen pozitif eğilimlere zarar verme girişimi olduğunu görüyor olmalı" diye ekledi.

'OPCW'NİN DUMA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Bu arada Lavrov, OPCW heyetinin henüz Duma'daki sözde kimyasal saldırı noktasını ve militanların kimyasal laboratuvarlarını ziyaret edemediğini belirtti.

© AFP 2018 / BAS CZERWINSKI / ANP OPCW heyeti Duma'da: Numune toplanıyor

Dışişleri Bakanı, "Rusya, uzmanların sözde kimyasal saldırıyla ilişkili tüm noktaları ziyaret etmesinde ısrarcı olacağız. En önemli görevimiz, OPCW heyetinin dış müdahale olmadan ve baskı görmeden çalışmalarını yapmasını sağlamak ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYONLAR TEKRARLANABİLİR'

Lavrov'a göre Batılı ülkelerin Suriye'deki provokasyonları yeniden yaşanabilir ve buna karşı hazır olmak gerekiyor.

Lavrov, "ABD'li ve Avrupalı meslektaşlarımızı en sert biçimde uyarmamıza rağmen provokasyonlar tekrarlanabilir. Buna karşı hazır olmalıyız" diye konuştu.