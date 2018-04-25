Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı OPCW Başkanı: Skripal'i zehirleyen madde herhangi bir ülkede üretilebilir

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley gibi isimlere kendilerini farklı tanıtarak şaka yapan Rus komedyenler bu kez Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü'yü 'işletti'. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile konuştuğunu zanneden Skripaller'i zehirleyen maddenin herhangi bir ülkede üretilebileceğin söyledi.

Daha önce birçok ünlü isme telefon şakası yapan Rus komedyenler Vladimir Kuzneysov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), bu kez de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü'ye telefon şakası yaptı.

Kaydı yayınlanan görüşmede komedyenlerden biri kendisini Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıttı ve Üzümcü ile birçok konuyu ele aldı.

Görüşülen konular arasında eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayı da vardı.

Komedyenler Üzümcü'nün Skripal olayında kullanılan maddenin (İngiltere'ye göre Noviçok, diğer adıyla A-234) herhangi bir yerde üretilmiş olabileceğini kabul etmesini ve İngiltere hükümetinin OPCW'ye maddenin kaynağını araştırmak için hiçbir yetki vermediğini söylemesini sağladı.

'LABORATUVARIMIZA MADDENİN KAYNAĞININ İZİNİ SÜRMEK İÇİN YETKİ VERİLMEDİ'

Üzümcü şunları söyledi: "İngiltere bizden teknik yardımda bulunmamızı, örnek alıp belirlenen ve çok güvenilir olan laboratuvarlarımızda örnekleri incelememizi istedi. Sonuçlar hangi maddenin kullanıldığını doğruluyor. İngiliz yetkililerin edindiği sonuçları biz de doğrulayabildik. Biz maddeyi aynı şekilde isimlendirmiyoruz, ancak içeriği aslında aynı, kimyanın gösterdiğine göre böyle. Formül aynı. Londra maddeye Noviçok diyor, ancak biz Noviçok diyemiyoruz, çünkü Noviçok Batılı ülkeler tarafından kullanılan bir terim. Evrensel anlamda kullanılmıyor. Ancak laboratuvarlarımıza ve uzmanlara maddenin kaynağının izini sürmek için yetki verilmedi. Maddenin kaynağı herhangi bir ülke. İngiltere elbette kendi görüşünü açıkladı, zira konuyla ilgili bizim sahibi olmadığımız başka bilgileri olabilir. Her halükârda bizim yapılan kimyasalın kime ait olduğunu tespit etme konusunda yetkimiz sınırlıydı."

'TAM TEŞEKKÜLLÜ LABORATUVARDA YAPILABİLİR'

Morawiecki gibi davranan komedyenlerin "Kimyasalı tanımladığınız rapora ve şimdi anladığıma göre, maddenin hazırlandığı yer üst düzey bir laboratuvar mıydı?" sorusunu yanıtlayan Üzümcü, maddenin teröristler, organize suç çeteleri veya bireyler tarafından hazırlanamayacağını, bu alanda deneyimli olan uzmanlar tarafından hazırlanabileceğini ifade etti.

Üzümcü "Laboratuvarda zehirli kimyasalın yüksek saflık derecesine sahip olduğunu saptadık. Bu yalnızca tam teşekküllü tesisler veya laboratuvarda yapılabilir. Başka bir yerde değil" yanıtını verdi.

'GERÇEK UZMANLAR TARAFINDAN YAPILABİLİR'

Üzümcü'nün yanıtı üzerine komedyenler Londra'nın 'maddenin Rusya'da üretildiği iddiaları' üzerine biraz daha gitti ve "Bir ülke tarafından üretildiği konusunda emin değilsiniz yani?" sorusunu yöneltti.

Üzümcü de "Bu konuda emin olamayız. Uzmanlarımız bunu (Rusya'nın ürettiği iddiasını) değil, ancak gerçek uzmanlar tarafından (maddenin) yapılabildiğini doğruluyor" dedi.

'ÖZEL BİR ŞAHIS TARAFINDAN ÜRETİLEMEZ'

Üzümcü maddenin 'özel bir şahıs' tarafından da üretilemeyeceğini ifade etti. Komedyenler daha sonra "Eğer üreten bir ülke ise, umarım anlarsınız bu sadece Rusya olabilir. Rusya değilse, sizce hangi ülkede geliştirilmiş olabilir? Teoride Rusya'da, İngiltere'de, ABD'de, Ukrayna'da ve hatta Polonya'da da böyle laboratuvarlar var" ifadelerini kullandı.

Üzümcü de "Uzmanlarımıza göre herhangi bir ülkede üretilebilir, bu olasılık dışlanamaz. Ancak Ruslar başka yerlerde de bu gibi maddeler üzerinde araştırma yapıldığını söylüyor, bu doğru olabilir. Ancak bu gibi eylemlerde bulunan ülkeler de bunu savunma amaçlı yapmışlardır. Bunlara Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması izin veriyor ve duyurulması da gerekmiyor. Ancak insanlara zarar vermek için silahlarda veya bu gibi şeylerde kullanılacaksa bu konuda açıklama yapılmalı, biz de şimdiye kadar böyle bir bildirim almadık" ifadelerini kullandı.

'ABD'DE DE ÜRETİLEBİLİR, KULLANILAN MALZEMELERE ERİŞİM KISITLAMASI YOK'

Teoride maddenin herhangi bir ülkede üretilebileceğini belirten Üzümcü, ABD'de de kesinlikle üretilebileceğini söyledi. Üzümcü "Uzmanlarımızın belirttiğine göre, kullanılan malzemeler ulaşılabilir maddeler. Sorun da burada. Üretimde kullanılan malzemelere hiçbir kısıtlama olmadan ulaşılabiliyor. Ancak üst düzey uzmanlık ve iyi bir laboratuvar gerekli" dedi.

'RUSYA'NIN OLAY YERİNİ TEMİZLEDİĞİ SPEKÜLASYONLARINI DOĞRULAYAMAM'

Görüşmenin ikinci kısmında da Üzümcü, komedyenlere Rusya'nın OPCW uzmanlarının Duma'daki kimyasal saldırılarını incelemesi için destek veriyor gibi göründüğünü, Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye'nin soruşturmacılar gelmeden önce olay yerini temizleyip kanıtları yok ettiği spekülasyonlarını doğrulayamadığını ifade etti.

OPCW KONUŞMAYI DOĞRULADI

© REUTERS / Ian Langsdon Putin'den Macron'a: Suriye saldırısıyla uluslararası hukuk bariz şekilde ihlal edildi

OPCW'den Sputnik'e yapılan açıklamada, Üzümcü'ye şaka yapıldığı doğrulandı. Açıklamada "Maalesef böyle bir şey oldu. Ses kaydı ve metin Üzümcü'nün çok açık şekilde konuştuğunu ve OPCW'nin uzman ve önemli çalışmaları konusunda yaptığı açıklamada ısrarcı" ifadeleri kullandı.

'SUÇLAMALARDAN BIKTIK, GERÇEĞİ ÖĞRENMEK İÇİN ÜZÜMCÜ'YÜ ARADIK'

Komedyenler de Sputnik'in görüşme ile ilgili sorularını yanıtladı. Aleksey Stolyarov (Lexus), ABD'li ve İngiliz yetkililerinin hiçbir kanıt olmadan Rusya'yı suçlamasından dolayı maddenin nasıl üretildiği konusunda bilgi sahibi olan Üzümcü'yü arayıp gerçeği öğrenmek istedikleri için bu konuşmayı yaptıklarını söyledi. Stolyarov "Üzümcü en sorumlu kişi, ne İngiltere ne de ABD'nin temsilcisi" dedi.

Stolyarov, Batı basının Kremlin veya Rus istihbarat servisiyle bağlantıları olduğu iddiaların da reddetti.

Stolyarov, suçlu kim olursa olsun konuyla ilgili daha fazla kanıt sunulmasını, İngiltere'nin edindiği sonuçları ve ayrıntıları paylaşması gerektiğini vurguladı.