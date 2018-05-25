Putin: Uluslararası kuralların dışına çıkılması tarihte görülmemiş bir krize yol açabilir

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşma ve daha birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesi gündeme geldi. Putin, hukuk kurallarının ihlaliyle karşılıklı güven kaybının öngörülemezlikle birleşmesinin, henüz dünyanın karşılaşmadığı bir sistem krizine yol açabileceği uyarısı yaptı.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Putin’den Bloomberg editörüne: Provokatör

SPIEF'te konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Anlaşmaya imza atan ülkelerden birinin hukuk alanının dışına çıkması, anlaşmaların bozulması, her zaman büyük riskler ve maliyetler anlamına geliyor. Bu, iş pratiğinin bir aksiyomu" dedi.

'BÜTÜN BU ETKENLER KESİŞİRSE…'

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Başta güç merkezleri olmak üzere ülkelerin bu davranışlarının, küresel çapta en olumsuz, en yıkıcı sonuçları doğurabileceği uyarısında bulunan Putin, şunları söyledi:

''Mevcut kuralların görmezden gelinmesi ve karşılıklı güvenin kaybedilmesi, öngörülemezlik ve büyük değişiklikler türbülansla birleşebilir. Bu faktörlerin kesişmesi, henüz dünyanın karşılaşmadığı bir sistem krizine yol açabilir.''

'KORUMACILIK KARŞITI BİLDİRİLER MAZİ OLDU'

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Güven ekonomisini inşa etme çağrısında bulunan Rusya lideri, kısa süre öncesine dek her G20 veya Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinin yeni korumacı engellerin uygulanmaması yönündeki ortak açıklamalarla sonuçlandığını hatırlattı.

'SEMBOLİK BİLE OLSA BÖYLE BİR BİLDİRİ ÜZERİNDE UZLAŞAMIYORUZ'

"Elbette bu açıklamalar kısmen sembolik nitelik taşıyordu. Ama bugün böyle sembolik adımlar için bile anlaşmaya varamıyoruz" dedi.