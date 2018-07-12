Rusya, Batı menşeli bazı gıda ürünlerine ambargoyu uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ABD ve diğer AB ülkelerinden bazı gıda ürünlerinin sevkiyatına yönelik ambargoyu 31 Aralık 2019'a kadar uzattı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Rusya, AB ve ABD'ye yönelik ambargo süresini uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenliğe yönelik özel ekonomik tedbirlere yönelik kararnameyi imzalayarak, Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD, AB ülkelerinden bazı gıda sevkiyatına yönelik ambargoyu uzattı. Rusya hükümetine ait resmi belgelerin yayınlandığı internet sitesinde yer alan karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Hükümete, kararın uygulanması için gerekli adımların atılmasına yönelik talimat verildi.

Gıda ürünlerine yönelik ambargo, 2014 yılında Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya koyulduğunda başlatılmıştı. Yaptırımları ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Norveç ve Kanada başlatmıştı. 2015 yılında da Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn da yaptırımlara dahil olmuştu. Et ve süt ürünlerini, deniz ürünleri, sebze ve meyveleri kapsayan yaptırımlar son olarak da bu yıl sonuna kadar uzatıldı.