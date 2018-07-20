'Putin, Trump'a Donbass'ta referandum yapılmasını önerdi'

Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında Rus büyükelçiler ve diplomatik temsilcilere hitaben yaptığı konuşmayı takip eden iki kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Rus lider, Helsinki'deki zirvede Trump'a Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bulunduğu Donbass'ta referandum yapılması fikrini gözden geçirmeyi teklif etti.

Putin, uluslararası toplumun desteğiyle yapılmasını önerdiği referandum sonucunda halkın bölgenin statüsü belirleyebileceğini vurguladı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın Putin'den referandum fikri görüşülmeden zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısında bu konuyu gündeme getirmemesini istediğini kaydetti. Putin de, Trump'ın konu üzerine düşünebilmesi için mevkidaşının talebini kabul etti.

Trump, basın toplantısında Putin'le Ukrayna'daki durumu konuştuklarını söylemiş ancak yapılan istişarenin detaylarını açıklamamıştı.