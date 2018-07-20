Yunanistan elçisi yeniden Rusya Dışişleri'ne çağırıldı

Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ın, Yunan tarafının devam eden Rusya karşıtı açıklamaları nedeniyle bir kez daha Rusya Dışişleri'ne çağrıldığı ve diplomatik temsilciye bir protesto notası verildiği kaydedildi.

© Sputnik / Sergey Yelkin Yunanistan'ın Rusya Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Friganas'ın Dışişleri'ne çağrılmasına sebep olan Rusya karşıtı açıklamaların hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi ise yer almadı.

Öte yandan Friganas, Yunanistan'ın iki Rus diplomatı sınırdışı etmesi ve iki Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesi ardından önceki cuma günü de Dışişleri'ne çağrılmıştı. Böylece Yunan elçi son 10 gün içerisince ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmiş oldu.

Yunanistan, iki Rus diplomatın sınırdışı edilmesi, diplomat olmaya iki Rus vatandaşına ise ülkeye giriş yasağı getirilmesine gerekçe olarak, bu kişilerin Yunan yetkililere rüşvet vermeye çalışmaları ve Makedonya'nın NATO'ya üye olmasına izin verecek bir anlaşmanın bozulması için çalışmaları iddialarını göstermişti. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.