Putin, dünyanın en uzun köprüsünün inşası için talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya anakarası ile ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ndeki Sahalin Adası’nı birbirine bağlayacak ve dünyanın en uzunu olacak köprünün inşası için bir plan çıkarılması talimatı verdi.

© Sputnik / Georgy Zimarev Kırım Köprüsü'nü Putin'den önce kedi Mostik denetledi

Sahalin Valisi Oleg Kozhemyako ile dün yapılan bir toplantıda konuşan Putin "Sahalin ile anakara arasında bir köprü inşa edilmesi konusu onlarca yıldır konuşuluyor. Bu köprü adada yaşayanların uzun yıllardır hayali" dedi.

Hükümete projenin uygulanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmesi talimatı verdiğini belirten Putin, köprünün bölge halkının hayatını kolaylaştıracağını ekledi.

Putin "Köprü sayesinde anakaraya yılın her döneminde, her türlü hava koşulunda gelebilirsiniz" dedi.

Putin, köprünün Uzak Doğu Bölgesi ve Rusya'nın kuzeydeki topraklarının geliştirilmesini sağlayacağını da ifade etti.

Sahalin Adası, anakaraya bağlantısı olmayan tek Rusya toprağı. Kırım da Avrupa'nın en uzun köprüsü olan Kırım Köprüsü ile mayıs ayında Rusya'ya bağlanmıştı.

​Sahalin Adası'na yapılması istenen köprünün projesi çok daha pahalı ve zor olacak. Zira köprünün uzunluğu 580 kilometre olacak ve ray hatları ile başka altyapılar da kurulacak. Proje için 3 ana ve 10 ek köprü gözü gerekecek. Köprünün maliyetininse 540 milyar rubleyi (8.54 milyar dolar) aşması bekleniyor. Bu rakam Kırım Köprüsü'nün maliyetinden 3 buçuk kat daha fazla.

Sahalin Adası'nın nüfusu son 25 yılda anakara ile bağlantısı olmaması nedeniyle yüzde 30 azalarak 500 bine düştü.