Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı

Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı belirtildi.

© REUTERS / Kevin Lamarque ‘Trump'la birlikte ABD için en büyük tehdit artık Rusya değil Çin ve Avrupa'

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.