Rusya’dan İngiliz parlamenterin Skripal suçlamalarına yanıt

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayı ile ilgili Moskova’yı sorumlu tutan İngiliz parlamenter John Glen’in yaptığı açıklamalara verdiği yanıtta Londra'nın tutumunu 'sorumsuz' olarak niteledi.

© REUTERS / Hannah McKay ‘İngiltere’de Skripal olayının baş şüphelisinin robot resmi çıkarıldı’

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, The Guardian gazetesine verdiği röportajda Salisbury’deki olaydan Moskova’nın sorumlu olduğunu belirten İngiliz parlamenter John Glen’in suçlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Büyükelçiliğin basın dairesinden yapılan açıklamada, Salisbury ve Amesbury olaylarına yönelik soruşturmanın gizliliğinin, ayrıca Londra'nın gerçekleri ve kanıtları sağlamadaki isteksizliğinin, yetkililerin ‘sorumsuz tutumunu’ ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu röportaj büyükelçiliğinin dikkatini çekti. İngiliz siyasetçinin ağızından çıkan bu yersiz açıklamaların herhangi bir gerekçeye dayanmadığına ve İngiliz vatandaşlarını yanılgıya düşürdüğüne derinden inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Londra’nın tutumunu ‘sorumsuzca’ olarak niteleyen Rus Büyükelçiliği, ‘İngiliz makamlarının politikasının sadece kendi itibarlarına değil, aynı zamanda Avrupalı ve denizaşırı müttefiklerin otoritesine de darbe indirdiğini’ ifade etti.

Rus diplomatlar, İngiliz parlamenterleri hükümetten olayın titiz ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etmeye çağırdı.