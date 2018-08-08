Putin'in Özel Temsilcisi İvanov: ABD, Saakaşvili'nin 2008'deki savaşı başlatan taraf olduğunu gayriresmi olarak itiraf etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov, ABD'nin, dönemin Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin 2008'deki Güney Osetya Savaşı'nı başlatan taraf olduğunu ve savaş sonrası Saakaşvili'nin kontrolleri dışına çıktığını gayriresmi olarak kabul ettiğini söyledi.

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2008'de 5 gün süren Güney Osetya Savaşı'nın 10. yıldönümünde Kommersant gazetesine röportaj veren İvanov, "Moskova, savaş çıkmaması için elinden geleni yaptı. Ancak her objektif muhabirin savaşı başlatan tarafın Moskova olmadığını gayet iyi anladığını düşünüyorum. Bu, Saakaşvili'nin yeni macerasıydı. Üstelik Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının tanınması da dahil savaş sonrası gelişen olaylar ve Batı'nın buna tepkisi, tüm Batılı yöneticilerin suçlunun kim olduğunu ve bunların neden yaşandığını çok iyi anladığını gösterdi" dedi.

'ABD, SAAKAŞVİLİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİĞİNİ GÖRDÜ'

Batı'nın ilk başta yüksek sesle tepki gösterdiğini ancak bu tutumu çok hızlı şekilde terk ettiğini anımsatan İvanov, "Zira kendi mahlukları ve uşakları olan Saakaşvili'nin tüm vaatlerini çiğnediğini ve kırmızı çizgiyi geçtiğini gördüler" ifadelerini kullandı.

İvanov, 2008'deki olayların ardından dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın kendisine saldırının arkasında ABD'nin olmadığını da anlattı.

İvanov, "Rice, bunun Saakaşvili'nin inisiyatifi olduğunu ve savaşı başlatan tarafın Saakaşvili olduğunu itiraf etti. Ancak özel ve mikrofonun olmadığı bir sohbette. Rice akıllı bir kadın ancak o özel sohbette Saakaşvili'nin Washington'un kontrolünden çıktığını itiraf etti" diye ekledi.

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Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı'nın bugün 10. yıldönümü. Bu savaştan sonra Rusya, 1990'lı yılların başında Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'yı tanımıştı.

Gürcistan, 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.