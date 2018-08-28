Rusya: İdlib'deki silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütüyoruz

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko İdlib üst seviyede görüşüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonunda Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın yer aldığı heyeti ağırlamasına vesile olan İdlib görüşmelerinde yer alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölgeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinde görevli askeri yetkililerin İdlib'deki militan grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü duyuran Savunma Bakanı, İdlib'de Doğu Guta ve Dera bölgelerindekine benzeyen barışçı bir çözüm bulunabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerle, yani militanlarla, lideriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, Suriye'de militanların teslim olup denetimlerindeki bölgeleri Suriye ordusuna devretmeleri için yapılan uzlaştırma çalışmalarında yer alan Rus askerlerin militanların teslim ettikleri silahların sayısını görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

Şoygu şöyle devam etti:

"Öyle günler oldu ki (militanlar) ellerindeki 5, hatta 7 tankı ya da havan topunu birden teslim etti. Binlerce silah teslim edildi."

Diğer taraftan Şoygu, Suriye'nin, çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk etmiş 1 milyon göçmeni geri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

"Suriye'de tahrip olan altyapının yeniden inşası için devasa bir çalışma yürütülüyor. Suriye'nin göçmenleri kabul edebilmesi için yollar ve güvenlik noktaları yeniden inşa ediliyor" diyen Savunma Bakanı, Rusya'nın hava operasyonlarıyla destek verdiği Suriye ordusunun ülkedeki kent ve köyleri militanlardan geri alınmaya başladığı 2015'ten beri 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine geri döndüğü bilgisini paylaştı.

Suriye'nin pek çok kentinden çıkarılan militanlar aileleriyle İdlib'e tahliye edilmişti. Ayrıca Astana süreci kapsamında, çatışmasızlık anlamına gelen gerilimi azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilen İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

Suriye hükümet güçlerinin ülkenin geniş bölgelerini geri alınmasının ardından, cihatçı grupların denetimindeki İdlib'de çözüm bulunabilmesi için Rusya ile Türkiye arasında yoğun diplomatik ve askeri temaslar yürütülüyor.

