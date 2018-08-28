Kayıt
14:03 28 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Rusya: İdlib'deki silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütüyoruz

    © Milli Savunma Bakanlığı
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 32

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de cihatçıların kontrolündeki tek bölge olan İdlib'de silahlı grupların liderleriyle görüşmeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı ağırladı. (24.08.2018)
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    İdlib üst seviyede görüşüldü
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonunda Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın yer aldığı heyeti ağırlamasına vesile olan İdlib görüşmelerinde yer alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölgeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    Rusya'nın Suriye'deki uzlaştırma merkezinde görevli askeri yetkililerin İdlib'deki militan grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü duyuran Savunma Bakanı, İdlib'de Doğu Guta ve Dera bölgelerindekine benzeyen barışçı bir çözüm bulunabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    ‘Suriye ordusu, İdlib operasyonuna eski militanları gönderecek’
    Şoygu, "(İdlib'de), eskiden 'ılımlı muhalefet' denen kişilerle, yani militanlarla, lideriyle her düzeyde zor, ağır ve karmaşık görüşmeler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

    Rusya Savunma Bakanı, Suriye'de militanların teslim olup denetimlerindeki bölgeleri Suriye ordusuna devretmeleri için yapılan uzlaştırma çalışmalarında yer alan Rus askerlerin militanların teslim ettikleri silahların sayısını görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

    Şoygu şöyle devam etti:

    Eksen
    ‘ABD, Britanya ve Fransa’nın İdlib’de yapabileceği kimyasal komplolarına Türkiye’nin şiddetle karşı çıkması gerekir’
    "Öyle günler oldu ki (militanlar) ellerindeki 5, hatta 7 tankı ya da havan topunu birden teslim etti. Binlerce silah teslim edildi."

    Diğer taraftan Şoygu, Suriye'nin, çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk etmiş 1 milyon göçmeni geri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

    "Suriye'de tahrip olan altyapının yeniden inşası için devasa bir çalışma yürütülüyor. Suriye'nin göçmenleri kabul edebilmesi için yollar ve güvenlik noktaları yeniden inşa ediliyor" diyen Savunma Bakanı, Rusya'nın hava operasyonlarıyla destek verdiği Suriye ordusunun ülkedeki kent ve köyleri militanlardan geri alınmaya başladığı 2015'ten beri 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine geri döndüğü bilgisini paylaştı.

    Suriye'nin pek çok kentinden çıkarılan militanlar aileleriyle İdlib'e tahliye edilmişti. Ayrıca Astana süreci kapsamında, çatışmasızlık anlamına gelen gerilimi azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilen İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

    Suriye hükümet güçlerinin ülkenin geniş bölgelerini geri alınmasının ardından, cihatçı grupların denetimindeki İdlib'de çözüm bulunabilmesi için Rusya ile Türkiye arasında yoğun diplomatik ve askeri temaslar yürütülüyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası
    Dev kaplumbağaların yuvası: Changuu Adası
    Karikatür
    Rusya'dan 'Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu hazırlanıyor' uyarısı
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet