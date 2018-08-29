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17:22 29 Ağustos 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov

    Rus Dışişleri'nden ABD'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planları hakkında açıklama

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus Dışişleri'nde ABD'nin Suriye'nin kuzeyine füze savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığına dair bilgi olmadığını belirtti.

    Mihail Bogdanov
    © Sputnik / Alexander Natruskin
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    Basın mensuplarının ABD'nin Suriye'yle ilgili yeni planları hakkındaki sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Bunu ABD'li meslektaşlarımıza sormalıyız, benim bilgim yok" dedi.

    Suriye'de 26 bin kilometrelik alanda radar sistemleri kurarak 'uçuşa yasak bölge' ilan eden ABD'nin bölgeye füze kalkanı kurmaya hazırlandığı basına yansımıştı.

    Deyr ez Zor Askeri Meclisi eski Komutanı Fayez el Esmer, "ABD bir sonraki adım olarak bölgeye füze kalkanı yerleştirmek istiyor. Bu tehlikeli adımlar uzun soluklu kaos planının bir parçası olarak görülmeli" demişti.

    'ABD'NİN SURİYE İSTİHBARATIYLA GÖRÜŞTÜĞÜ HABERLERİ YALAN OLABİLİR'

    Bogdanov'a ABD'li bir heyetin Suriye istihbaratıyla görüştüğüne dair haberler de soruldu.

    Rus Dışişleri'nin bu konuda bilgisi olmadığını kaydeden Bogdanov, basına yansıyan bu bilgilerin yeni yalan haber olabileceğinin altını çizdi.

    'İDLİB VE AFRİN'İ TÜRKİYE VE İRAN'LA İSTİŞARE EDİYORUZ'

    Diğer taraftan Bogdanov, Rusya'nın Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki durumu Türkiye, İran, Suriye hükümet ve muhalefetiyle istişare ettiğini söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
    Rusya: ABD, Suriye'yi vurmak için Ortadoğu'daki kruz füzelerini artırıyor
    Bogdanov, "Tüm bu konuları Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan Türkiye ve İran da dahil olmak üzere ilgili taraflarla istişare ediyoruz. Suriye hükümeti, bazı iç ve dış siyasi muhalefet temsilcileri ile Astana görüşmelerine katılan silahlı muhalifler de görüştüğümüz taraflar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    açıklama, plan, saldırı, Deyr ez Zor Askeri Meclisi eski Komutanı Fayez el Esmer, Fayez el Esmer, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib, Deyr ez Zor, ABD, Suriye, İran, Türkiye, Rusya
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