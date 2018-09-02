Kremlin: Zaharçenko cinayetinin sonuçları kaçınılmaz

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Ukraynalı vekilden hükümete 'Zaharçenko cinayetini üstlenin' çağrısı

Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko'nun suikast sonucunda öldürülmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, "Zaharçenko bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Bu çok trajik bir olay, cesur bin insan aramızdan ayrıldı, kendisi sinsice öldürüldü, bunun sonuçları da yeterince kaçınılmaz olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Burada bir intikam söz konusu değil, terör eylemlerine devam ediliyor olması söz konusu. Donbass'ta işlenen seri cinayetleri hatırlarsınız. Bu seri cinayetlerin arkasında kimin olduğu konusunda ancak tahminler yürütülebilir. Ancak, bu tür terör eylemlerinin Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik çalışmalara, karşılıklı güvenin oluşturulmasına katkıda bulunmadığı kesin olarak söylenebilir. Böyle bir güven atmosferi oluşturmak için kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var. Bu eylemler sınır hattında gerilimin düşürülmesine, Donbass'ın içindeki yapıcı yaklaşıma hiç mi hiç katkıda bulunmuyor."

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, geçen akşam Donetsk'in merkezinde bulunan ‘Separ' adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralanmıştı.

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.

'DONBASS'A DİZ ÇÖKTÜRMEK ÜZERE OYUN OYNADIKLARININ KANITI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ''Aleksandr Zaharçenko'nun sinsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtti.