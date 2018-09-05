Rusya Başsavcılığı: Skripal olayıyla suçlanan iki vatandaşımız hakkında kanıt sunun

İngiliz savcıların Skripal olayı konusunda iki Rusya vatandaşı hakkında suçlama yöneltmesinin ardından, Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandr Kurennoy, İngiliz güvenlik güçleriyle konuyla ilgili işbirliğine hazır olduklarını, suçlamalarla ilgili kanıt beklediklerini söyledi.

© REUTERS / Phil Noble Rusya’dan İngiliz parlamenterin Skripal suçlamalarına yanıt

Sputnik'e konuşan Kurennoy, İngiltere'nin 2 Rusya vatandaşı ile ilgili suçlamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kurennoy "İngiliz güvenlik güçlerine konuyla ilgili işbirliği yapma konusunda ısrar ediyor, ellerinde olduğunu iddia ettikleri tüm kanıtları — buna Rusya vatandaşlarının Skripal'leri öldürme girişiminde bulunduğu olasılığına ilişkin kanıtlar da dahil- görmeyi bekliyoruz" dedi.

Kurennoy, İngiltere tarafından olayla ilgili soruşturmanın gidişatı konusunda 2 kez bilgi talebinde bulunduklarını, ancak bir cevap alamadıklarını ekledi.

İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı yetkilisi Sue Hemming, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı öldürmek için komplo kurma suçlaması yöneltmeye yetecek kadar kanıtları olduğunu belirtmiş ve olayla ilgili Aleksandr Petrov ile Ruslan Boşirov adında iki Rusya vatandaşının ismini vermişti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmiş, İngiltere olayda sinir gazı kullanıldığını ve sorumlunun Rusya olduğunu ileri sürmüştü.