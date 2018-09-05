Rusya'dan Fransa'ya uyarı: RT ve Sputnik'e akreditasyon verilmemesi halinde karşılık veririz

Rus senatör İgor Morozov, Fransa'da Russia Today (RT) ve Sputnik'e akreditasyon verilmemesi durumunda Rusya'nın da Fransız medya kuruluşlarına yönelik karşı önlemler alabileceğini belirtti.

Sputnik İngiliz milletvekillerinden Sputnik ve RT ile mücadele çağrısı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, Fransa'da RT ve Sputnik'e akreditasyon vermeme önerisi içeren bir raporun yayınlanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Morozov, "Bu tür adımlara izin veremeyiz, böyle bir şeyi kabul ederlerse, ifade özgürlüğüne bir kez daha zarar vermiş olacaklar. Bu nedenle Rusya, Fransız devlet medya kuruluşları için akreditasyonun sınırlandırılması yönünde, uygun ve kesinlikle aynı şekilde önlem alacak" diye konuştu.

Rus senatör, özellikle de France 24 ve RFI kanallarının dâhil olduğu France Média Monde devlet medya holdinginin söz konusu olduğunu kaydetti.

Daha önce Fransız yetkililer, RT ve Sputnik muhabirlerine akreditasyon verilmemesi önerisini içeren bir rapor yayınlamıştı.