Rusya'dan Fransa'ya uyarı: RT ve Sputnik'e akreditasyon verilmemesi halinde karşılık veririz

Morozov, "Bu tür adımlara izin veremeyiz, böyle bir şeyi kabul ederlerse, ifade özgürlüğüne bir kez daha zarar vermiş olacaklar. Bu nedenle Rusya, Fransız devlet medya kuruluşları için akreditasyonun sınırlandırılması yönünde, uygun ve kesinlikle aynı şekilde önlem alacak" diye konuştu.
Rus senatör, özellikle de France 24 ve RFI kanallarının dâhil olduğu France Média Monde devlet medya holdinginin söz konusu olduğunu kaydetti.
Daha önce Fransız yetkililer, RT ve Sputnik muhabirlerine akreditasyon verilmemesi önerisini içeren bir rapor yayınlamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)