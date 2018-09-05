Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin İdlib'deki hedeflere saldırısının videosu yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 2 adet Su-34 savaş uçağı, insansız hava araçları ile mühimmatın bulunduğu depoları bombaladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURULDU

Bunun dışında, Su-35 çok fonksiyonlu savaş uçağının, militanlara ait ve seyyar hava savunma sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib Bölgesi'ndeki Nusra hedeflerine hassas mühimmatla yapılan saldırının videosunu yayınladı https://t.co/XOgipCm01Z pic.twitter.com/c6OmhCqkY5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2018

​​Açıklamada, bombardıman öncesinde mevzilerin teröristlere ait olduğunun doğrulandığı ve nokta atışı yapıldığı vurgulandı.