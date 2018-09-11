Rus Ortodoks Kilisesi: Ukrayna Kilisesi'nin tanınması, Ortodoks aleminde bölünmeye yol açar

© Sputnik / Sergey Pyatakov Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ve Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos İstanbul'da görüştü

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesi yönündeki yaklaşımını eleştiren Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Kutsal İlkeleri aleni şekilde ihlal etmesi karşısında büyük öfke duyuyoruz. Fener Rum Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Onufriy'in onayı ve izni olmadan aldığı bu karar, bir Yerel Kilisenin başka kilisenin sorumluğundaki bölgeye tecavüz ettiği eşi görülmemiş bir karardır" ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un attığı adımın, Ortodoks aleminin birliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi, tüm kiliselere Ukrayna'da barışa yönelik dualarını artırma çağrısı yaptı.

Kendisini 'ekümenik' (evrensel) sayan Fener Rum Kilisesi'nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığından yana tavır aldığı, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin ise bu olasılığa kesin bir dille karşı çıktığı basına yansımıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın ulusal kilise oluşturma hakkı olabilir" demişti.

BAZI DİN ADAMLARI OTOSEFAL İLAN ETMİŞTİ

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Putin, Patrik Bartholomeos'la telefon görüşmesi yaptı

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

Eylül başında İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelmişti.