Rus Dışişleri: Suriye anayasa komitesi kurma sürecini baltalamaya çalışıyorlar

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Suriye krizinin çözümünde önemli bir aşama olarak kabul edilen Suriye anayasa komitesinin kurulmasını engelleme girişimleri olduğunu belirtti.

Zaharova, "Anayasa reformu yapılması da dahil olmak üzere Suriye'deki barış sürecini bozma girişimleri olduğunu teyit edebilirim. Maalesef, bu bulgular aşikar ve bununla ilgili bilgilere sahibiz. Barış sürecini baltalama girişimlerine yönelik gözle görülür bir eğilim var" ifadelerini kullandı.

MITSURA İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Rus, Türk ve İranlı diplomatlar, Suriye Anayasa Komitesi kurulmasına ve İdlib'deki duruma ilişkin konuları ele almak üzere Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelmişti.

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov Zaharova’dan ABD’ye: Şam’ın kimyasal silah kullanacağına dair kanıtınız varsa gönderin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye anayasa komitesinin kurulmasıyla ilgili konuların istişare edilmesi için bir çalışma grubu kurduğunu duyurmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usul kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, (Suriye hükümeti) rejim ve muhalefet tarafından önerilen (adaylara dair) listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiştir" denmişti