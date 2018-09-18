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    İdlib

    ‘Rusya ve Türkiye, Batı’nın eleştirmede zorlanacağı bir adım attı’

    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
    Rusya
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    Rusya ve Türkiye’nin Soçi’de dün gerçekleşen görüşmede İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge oluşturma kararını değerlendiren Çek uzman Stanislav Mackovik, iki ülkenin gösterdiği bu diplomatik başarıyı ‘Batı’nın eleştirmede zorlanacağı bir adım’ olarak niteledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan ve Putin, Soçi'de İdlib'i görüştü
    Ünlü Çek siyaset bilimci Stanislav Mackovik, Sputnik'e verdiği röportajda Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de dün yaptığı görüşmenin İdlib için taşıdığı önemini vurguladı.

    ‘TÜRKİYE VE RUSYA'NIN DİPLOMATİK BAŞARISI'

    Mackovik, "Rus yönetiminin NATO'ya üye olan Türkiye için de kabul edilebilecek türden önerilerde bulunma kabiliyeti ilgi çekici. Eğer Rusya ve Türkiye silahlardan arındırılmış bölgenin garantörleri olursa, bu bölgedeki sivil halk açısından durumunun önemli ölçüde iyileşeceği söylenebilir. Her iki taraf silahlardan arındırılmış bölgede barış sağlamak için yeterli imkânlara sahip. Anlaşmaya istinaden bölgeden ağır askeri araçlar çekilecek, çeşitli aşırıcılık yanlısı gruplarda yer alan ‘kasaların' hareketinin önemli ölçüde sınırlandırılacağı düşünülebilir" diye konuştu.

    Syrian northwestern city of Idlib.
    © AFP 2018 / Mohamed al-Bakour
    'Putin ve Erdoğan'ın İdlib anlaşması, sivil kayıplardan kaçınma amacı taşıyor'
    Çek uzman, "Ortak anlaşmayı imzalamanın motiflerinden biri elbette ki İdlib'deki sivil halkın acılarını azaltma çabası. Bununla birlikte anlaşma, Rusya ve Türkiye'nin diplomatik başarısını ortaya koyuyor, ülkelerin bölgedeki büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Şu anda Batı, medya kampanyasını Rusya ve Suriye'nin İdlib'de yapacağı operasyon sırasındaki olası kayıplar üzerine kurgulamış durumda" ifadelerini kullandı.

    ‘DEMOKRASİ ELÇİLERİNİN SALDIRI KURGULAMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAYACAK'

    "Şu anda Rusya ve Türkiye, eleştirilmesi zor bir adım atıyor. ‘Demokrasi elçilerinin', ana akım medyasının Şam ve Moskova'ya yönelik eleştirel bir tutum sergileyen kamuoyu oluşturmak için tiyatrovari bir kimyasal saldırı kurgulamaktan başka seçeneği kalmayacak. Elbette ki silahlardan arındırılmış bölgenin kurulması, bölgedeki çatışmanın çözüme kavuşturulmasına katkısı olacak" diyen uzman, sözlerine şöyle devam etti:

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    ABD'nin planı: Soçi'yi sabote et, Türkiye'yi durdur, Suriye'yi böl
    ‘TÜRKİYE VE RUSYA'YI ELEŞTİREN BATI, AKLININ SESİNİ DİNLEMİYOR'

    "Rusya, Washington'un çıkarlarını dikkate almadan kendi egemen dış politikasını yürütüyor. Batı, uluslararası politikaya yönelik yaklaşımıyla 50'lerde takılıp kaldı. Batı felsefesine göre Rusya, ordusunun Amerikan ordusundan önce girdiği herhangi bir ülkeyi işgal etmiş oluyor."

    Mackovik, "Türkiye, bölgede nasıl bir etkisi olduğunun bilincinde, bununla birlikte dünyanın en güçlü ordularından bir tanesine de sahip olduğunu anlıyor. Bugün bu iki ülke birçok konuda birbirilerine yardımcı oluyor. Türkiye kendi çıkarlarını öne çıkarmaya başladı. Diğer yandan Türkiye toprakları ve ordusu, NATO'ya son derece gerekli. Batı'nın uluslararası politikanın her iki aktörünü eleştirmesi, sıklıkla aklın sesini dinlemeden hareket etme alışkanlığı" ifadelerini kullandı.

     

     

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    Etiketler:
    İdlib Operasyonu, NATO, Stanislav Mackovik, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, ABD, Türkiye, Rusya, İdlib, Suriye
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