Peskov: Putin, İl-20 vakasında Savunma Bakanlığı'nın verilerini esas alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İl-20 uçağının düşürülmesi vakasında Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerini esas aldığını, İsrail'in sunacağı verilerin de inceleneceğini belirtti. Peskov, Putin ve Esad'ın konuşmadığını da kaydetti.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, başta bizim uçağımız olmak üzere, o bölgede düzenlenen tüm uçuşlar hakkında dakika ve saniye bazlı elektronik bilgilere sahip. Rusya Devlet Başkanı, tam olarak bu bilgileri esas alıyor" dedi.

'PUTİN, NETANYAHU'YA ONAY VERDİ'

Peskov, Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya İsrail Genelkurmay Başkanı başkanlığındaki heyetin Moskova'ya kendi verilerini sunması için onay verdiğini de anımsattı.

Kremlin Sözcüsü, İsrail'in verilerini henüz almadıklarını, Rus uzmanların bu verileri mutlaka inceleyeceğini kaydetti.

Peskov, Suriye'nin olayla ilgili veri sunup sunmadığı sorusu karşısında da gazetecilerden bu konuyla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na müracaat etmesini istedi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Rus İl-20 uçağını kalkan olarak kullandı

Diğer taraftan Peskov, bir soru üzerine Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında olaydan sonra bir telefon görüşmesi yapılmadığını kaydetti.