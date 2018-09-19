Rusya’nın Suriye’deki üsleri otomasyonlu kontrol sistemleri ile donatılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye'deki Rus üslerinin güvenliğinin arttırılması amacıyla otomasyonlu kontrol sistemleriyle donatılacağını açıkladı.

HMEYMİM VE TARTUS ÜSLERİNİN GÜVENLİKLERİ ARTTIRILACAK

Borisov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, (İl-20 trajedisinden) daha önce Hmeymim ve Tartus'taki üslerimizin güvenliğinin arttırılması talimatı verildi. Özellikle Kalaşnikov şirketi, bu yönde teknik çözümler önerdi, güvenlik faaliyetlerini gerçekleştirmek için otomasyonlu kontrol sistemleri tedarik edilecek" diye konuştu.

© Sputnik / Aleksandr Tarasenkov Peskov: Putin, İl-20 vakasında Savunma Bakanlığı'nın verilerini esas alıyor

Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğinin ne şekilde arttırılacağı sorusuna Borisov, "Savunma Bakanlığı güvenlik konularına gereken önemi veriyor" yanıtını verdi.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada, 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini ifade etmişti.

Rusya lideri Vladimir Putin'se İl-20 trajedisinin ‘trajik tesadüfler zincirine' benzeterek Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini sağlamak için tedbir alacağını açıklamıştı.