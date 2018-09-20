Putin: Rusya ve Ermenistan arasında müttefiklik ilişkileri var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin müttefiklik ilişkileri niteliğinde olduğunu söyledi.

© REUTERS / Vasily Maximov Paşinyan: Putin, insani değerlere önem veren biri

Putin, yarın Ermenistan'da kutlanacak Bağımsız Günü'nün arifesinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Ermenistan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Rus lider, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin dostane ve müttefiklik niteliğine sahip olduğunu, ticari-ekonomik, bilimsel-teknik, insani ve diğer alanlardaki işbirliğinin yüksek seviyede olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim" dedi.

Putin, Rus-Ermeni ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin kardeş halkların temel çıkarlarıyla örtüştüğünden ve ilişkilerin bölgede istikrar ve güvenliği sağlama yönünde ilerlediğinden emin olduğunu da vurguladı.

Ermenistan, 23 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ve 21 Eylül 1991 tarihinde Yüksek Konsey, SSCB'den ayrılarak bağımsız devlet kurulmasını öngören kararnameyi kabul etmişti.