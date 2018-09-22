Rusya Dışişleri’nden Batı medyasına ‘Assange’ yanıtı

Bu iddiayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Diplomatlarımız, Ekvator’un Londra Büyükelçiliği çalışanları ya da Sayın Assange’ın temsilcileriyle, onun İngiltere topraklarından çıkmasına yardımcı olma konusunu görüşmedi” diye açıkladı.
Bakanlık, Rusya’nın Londra Büyükelçili’nin birçok teması sürdürdüğünü, bunun tüm diplomatlar için sıradan bir uygulama olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Bu yazı, Rusofobik nitelikteki bir dizi iftira içeriyor” dendi.
Ayrıca Guardian’ın sunduğu materyaller için, İngiliz medyasının ‘fake’ haberlerine örnek olarak gösterilirken yazıyı hazırlayanların, Rus Büyükelçilik temsilcisinin yorumunu alma gereği duymadıkları nedeniyle üzüntü dile getirildi.
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