Rusya Dışişleri’nden Batı medyasına ‘Assange’ yanıtı

© AFP 2018 / Justin TALLIS Assange: Özgürlüğü yaşayan son kuşağız

İngiliz gazete Guardian, anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde, Assange temsilcilerinin Rus diplomatlarla ‘gizli görüşmelere’ dair materyaller yayınladı. Yazıda, Assange’ın, 2012’de sığındığı Ekvator’un Londra Büyükelçiliği’nden diplomatik araçla çıkartılarak Rusya veya Ekvator’a götürülmesinin planlandığı iddia edildi.

Bu iddiayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Diplomatlarımız, Ekvator’un Londra Büyükelçiliği çalışanları ya da Sayın Assange’ın temsilcileriyle, onun İngiltere topraklarından çıkmasına yardımcı olma konusunu görüşmedi” diye açıkladı.

Bakanlık, Rusya’nın Londra Büyükelçili’nin birçok teması sürdürdüğünü, bunun tüm diplomatlar için sıradan bir uygulama olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu yazı, Rusofobik nitelikteki bir dizi iftira içeriyor” dendi.

Ayrıca Guardian’ın sunduğu materyaller için, İngiliz medyasının ‘fake’ haberlerine örnek olarak gösterilirken yazıyı hazırlayanların, Rus Büyükelçilik temsilcisinin yorumunu alma gereği duymadıkları nedeniyle üzüntü dile getirildi.