Zaharova'dan Sputnik ve RT'ye övgü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik ve Russia Today'in (RT) kaliteli ve profesyonel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, Batı'da bu medya kuruluşlarına yöneltilen şikayetlerin iki kuruluşun popülerliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Rus Federal Haber Ajansı'na demeç veren Zaharova, Sputnik ve RT'nin çalışmaları hakkında konuştu.

"Eğer yurtdışında medyanın çalışmalarını engellemeye çalışıyorlarsa, demek ki söz konusu medya kuruluşları kitlelerin ilgisini çekiyordur ve belirli bir ağırlığa sahiptir" diyen Zaharova, "Sputnik, mücadele edilmesi gereken medya kuruluşlarına ilişkin tüm raporlara girmeye başladıysa, son birkaç yıl içinde neler oldu? Etkili çalışmalar yapan kişiler geldi ve herkes, onları dinlemeye ve okumaya başladı" ifadelerini kullandı.

'ORTADOĞU'DA RT'SİZ BİR YAŞAM DÜŞÜNEMİYORLAR'

Dünya genelinde insanların objektif bilgi edinmeye ilgi duyduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Russia Today televizyonunu örnek vereyim. Ortadoğu'ya gittiğinizde, RT'nin sadece izlenmediğini, insanların Arapça yayın yapan RT'siz bir yaşam düşünemediğini anlıyorsunuz."

Zaharova, Sputnik ve RT'nin devletten Batılı muadilleriyle kıyaslanamayacak kadar az destek aldığının da altını çizdi.