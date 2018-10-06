Matvyienko: Putin, Güney Kore'yi 2019'da ziyaret edebilir

Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, parlamenterler ve iş çevrelerinin temsilcileriyle bir araya gelen Matviyenko, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in ziyareti ve bu ziyaretin tarihini belirlemek için hazırlıklara başladığını belirtti.
MOSKOVA KİM'İ BEKLİYOR
Putin'nin seyahat programının 2018 yılının sonuna kadar yoğun olduğunu, o nedenle gelecek yıldan önce Seul'ü ziyaret edemeyeceğini aktaran Matviyenko, diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yıl sonuna kadar Rusya'yı ziyaret edebileceğine dikkat çekti.
MATVİYENKO GEÇEN AY KİM'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyeongyang'da Kim Jong-un'la bir araya gelmiş olan Matviyenko, Putin'in Kore Yarımadası sorunun çözümünde Rusya'nın pozisyonunu belirleyen mektubunu ve Rusya'yı uygun bir zamanda ziyaret etme davetini iletmişti.
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