Matvyienko: Putin, Güney Kore'yi 2019'da ziyaret edebilir

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Kore'yi ziyaret etme teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ziyaret, 2019 yılı için planlanıyor.

© REUTERS / Eduardo Munoz Kuzey Kore: Muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı

Seul ziyaretinden dönüşte açıklamalar yapan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Koreli mevkidaşının davetini kabul ederek gelecek yıl için ziyaret planladı" dedi.

Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, parlamenterler ve iş çevrelerinin temsilcileriyle bir araya gelen Matviyenko, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Putin'in ziyareti ve bu ziyaretin tarihini belirlemek için hazırlıklara başladığını belirtti.

MOSKOVA KİM'İ BEKLİYOR

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Putin'nin seyahat programının 2018 yılının sonuna kadar yoğun olduğunu, o nedenle gelecek yıldan önce Seul'ü ziyaret edemeyeceğini aktaran Matviyenko, diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yıl sonuna kadar Rusya'yı ziyaret edebileceğine dikkat çekti.

MATVİYENKO GEÇEN AY KİM'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyeongyang'da Kim Jong-un'la bir araya gelmiş olan Matviyenko, Putin'in Kore Yarımadası sorunun çözümünde Rusya'nın pozisyonunu belirleyen mektubunu ve Rusya'yı uygun bir zamanda ziyaret etme davetini iletmişti.